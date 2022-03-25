ABD'den Myanmar ordusuyla bağlantılı 5 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım - Son Dakika
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ABD'den Myanmar ordusuyla bağlantılı 5 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım

25.03.2022 19:10
ABD'den Myanmar ordusuyla bağlantılı 5 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım

ABD yönetimi, Myanmar'daki askeri rejim ile bağlantılı 5 kişi ve 5 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, Myanmar'daki askeri rejim ile bağlantılı 5 kişi ve 5 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım yaptığı vurgulandı.

Ordunun on yıllardır diğer etnik ve dini azınlık grupların üyelerine karşı suistimallerde bulunduğu anımsatılan açıklamada, ordunun 1 Şubat 2021'de yönetime el koymasının ardından Myanmar halkına karşı sayısız şiddette bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Myanmar'daki askeri rejim ile bağlantılı 5 kişi ve 5 kuruluşun yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin eski fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi tutuklanmıştı.

YORUMLAR
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Arakan Rohingya Birliği, ABD'nin Myanmar'daki zulmü 'soykırım' olarak tanımlamasından memnun Arakan Rohingya Birliği, ABD'nin Myanmar'daki zulmü 'soykırım' olarak tanımlamasından memnun

Tam Gemi Şok Denemeleri, Soykırım, Myanmar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'den Myanmar ordusuyla bağlantılı 5 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım - Son Dakika


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