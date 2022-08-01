ABD Hazinesi üçüncü çeyreğe ilişkin borçlanma tahminini yükseltti - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Hazinesi üçüncü çeyreğe ilişkin borçlanma tahminini yükseltti

01.08.2022 22:45
ABD Hazinesi üçüncü çeyreğe ilişkin borçlanma tahminini yükseltti

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 182 milyar dolardan 444 milyar dolara yükseltti.

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 182 milyar dolardan 444 milyar dolara yükseltti.

Bakanlık, bu yılın temmuz-eylül ve ekim-aralık dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, Hazinenin bu yılın üçüncü çeyreğinde 444 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Eylül sonu nakit dengesinin 650 milyar dolar olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün mayısta duyurulan tahminden 262 milyar dolar fazla olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Hazinenin 2022'nin son çeyreğinde de 400 milyar dolar borçlanmasının ve aralık sonu nakit dengesinin 700 milyar dolar olmasının beklendiği bildirildi.

???????Hazinenin nisan-haziran döneminde ise 7 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 782 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, mayısta paylaştığı tahminde, Hazinenin ikinci çeyrekte 26 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, haziran sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.

YORUMLAR
500
ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin ticaretini destekleyen şirketlere yaptırım ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin ticaretini destekleyen şirketlere yaptırım Beyaz Saray: 'Meclis Başkanı'nın Tayvan'ı ziyaret etme hakkı var' Beyaz Saray: 'Meclis Başkanı'nın Tayvan'ı ziyaret etme hakkı var'
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Hazinesi üçüncü çeyreğe ilişkin borçlanma tahminini yükseltti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:30 Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşı Fatos'un 36 yıl sonraki halini görenler şaşırıp kaldı
22:15 İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı kiracıları memnun edecek gelişme için tarih verdi: 10 bin TL'lik evler 6-7 bin TL'ye düşecek
22:07 Başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı'ya İtalya Ligi'nden teklif geldi!
21:33 CHP'li Engin Altay'ın AK Parti çıkışına, TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Siyasette tehdit, gizli saklı iş olmaz
21:35 Konser veren Aydilge sahnede bayıldı! Kocası kucaklayıp dışarı çıkarttı
21:22 Fanatik Galatasaraylı oyuncu Behzat Uygur, spiker Ertem Şener'e sosyal medyadan gönderme yaptı!
20:40 Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesinde 4 gruba kontenjan ayırılacağı açıklandı!
20:35 Fındık fiyatını eleştiren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e, Erdoğan'dan yanıt: Vatandaşın gönlündeki rakamı açıkladık
20:29 Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladığı tecrübeli sol bek, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor!
19:46 Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 22:45:31. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Hazinesi üçüncü çeyreğe ilişkin borçlanma tahminini yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement