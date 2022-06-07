ABD Hazinesi, ikincil piyasada Rus tahvilleri ve hisse senetlerinin alımını yasakladı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Hazinesi, ikincil piyasada Rus tahvilleri ve hisse senetlerinin alımını yasakladı

07.06.2022 20:20
ABD Hazinesi, ikincil piyasada Rus tahvilleri ve hisse senetlerinin alımını yasakladı

ABD Hazine Bakanlığı, ikincil piyasada Rus kuruluşlarına ait tahvil ve hisse senetlerinin alımını yasakladı.

ABD Hazine Bakanlığı, ikincil piyasada Rus kuruluşlarına ait tahvil ve hisse senetlerinin alımını yasakladı.

Bakanlığın konuya ilişkin olarak güncellediği bilgide, Rusya'ya yaptırım uygulanmasına ilişkin kararnamenin, ABD'li kişilerin Rusya'daki kuruluşlar tarafından ihraç edilen hem yeni hem de mevcut tahvil ve hisse senedi satın alımlarını yasakladığı belirtildi.

Daha önce yeni ihraç edilen Rus tahvilleri ve hisse senedi alımını yasaklayan ABD yönetimi, yeni düzenlemeyle söz konusu yasağı ikincil piyasada halihazırda dolaşımda olan tahviller ve hisse senetleri için de geçerli kıldı.

ABD ve müttefikleri, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından Moskova'yı finansal olarak izole etmek için çeşitli yaptırımlar uygulamıştı.

ABD yönetimi, son olarak 24 Mayıs'ta Rusya'nın ABD'li yatırımcılara tahvil ödemelerini yapmasına izin veren istisnanın süresinin uzatılmayacağını bildirmişti. Söz konusu sürenin sona ermesiyle Rusya'nın yatırımcılara ödeme yapmasının engellenmesi amaçlanmıştı.

YORUMLAR
500
ABD Hazine Bakanı Yellen: 'Enflasyonu yaşayan tek ülke biz değiliz' ABD Hazine Bakanı Yellen: 'Enflasyonu yaşayan tek ülke biz değiliz' Blinken, Rusya'yı, Ukrayna tahılıyla Avrupa'ya şantaj yapmaya çalışmakla suçladı Blinken, Rusya'yı, Ukrayna tahılıyla Avrupa'ya şantaj yapmaya çalışmakla suçladı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Hazinesi, ikincil piyasada Rus tahvilleri ve hisse senetlerinin alımını yasakladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:05 Ümit Özdağ'ın açıklamalarına öfkelenen Bakan Koca: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez
19:45 Bakanı Nebati, Hazine nakit dengesine ilişkin verileri paylaştı: Mayısta 149 milyar TL fazla verdi
19:38 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar görüştü! Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ele alındı
19:07 Dünyanın en değerli 10 futbolcusu belirlendi! Sonuçta sürpriz isimler yer aldı
19:05 Galler'de böcek ve sürüngen gibi alternatif protein ürünleri gençler üzerinde denenecek
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 20:26:30. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Hazinesi, ikincil piyasada Rus tahvilleri ve hisse senetlerinin alımını yasakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement