ABD Hazinesinden küresel asgari kurumlar vergisinin uygulanması için yeni plan - Son Dakika
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ABD Hazinesinden küresel asgari kurumlar vergisinin uygulanması için yeni plan

28.03.2022 23:15
ABD Hazinesinden küresel asgari kurumlar vergisinin uygulanması için yeni plan

ABD Hazine Bakanlığı, yüzde 15'lik küresel asgari kurumlar vergisinin uygulanmadığı ülkelerde ödenen vergilerin vergiden düşülemeyeceğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, yüzde 15'lik küresel asgari kurumlar vergisinin uygulanmadığı ülkelerde ödenen vergilerin vergiden düşülemeyeceğini bildirdi.

Bakanlık, 2023 mali yılı gelir teklifleri raporunda, 136 ülke tarafından geçen yıl kabul edilen yüzde 15'lik küresel asgari kurumlar vergisinin uygulanmasına yönelik yeni bir plan sundu.

Raporda, yüzde 15'lik küresel asgari kurumlar vergisinin uygulanmadığı ülkelerde ödenen vergilerin vergiden düşülemeyeceği belirtildi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2012'den bu yana üzerinde çalıştığı küresel kurumlar vergisi düzenlemesinde geçen yıl ekim ayında bir uzlaşı sağlanmıştı.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin (G20) liderleri de söz konusu vergi anlaşmasını G20'nin Ekim 2021'de Roma'da düzenlenen Liderler Zirvesi'nde onaylamıştı.

Anlaşma; Google, Amazon, Microsoft ve Facebook gibi internet şirketleri de dahil olmak üzere küresel şirketlerin 2023'ten itibaren en az yüzde 15 vergi oranına tabi tutulmasını öngörüyor.

Söz konusu anlaşmanın, çok uluslu şirketlerin cazip vergi oranları sunan İrlanda ve Macaristan gibi ülkelerde genel merkezleri kurarak vergiden kaçınmalarını zorlaştırması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD Hazinesinden küresel asgari kurumlar vergisinin uygulanması için yeni plan - Son Dakika


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