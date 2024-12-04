ABD Hizmet Sektörü PMI Beklentilerin Altında Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD Hizmet Sektörü PMI Beklentilerin Altında Kaldı

ISM'nin kasım PMI verisi 52,1'e düştü, piyasa beklentisi 55,5'ti. Hizmet sektörü yavaşlıyor.

04.12.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda aylık bazda 3,9 puan azalışla 52,1'e inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ISM, kasım ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi kasımda önceki aya kıyasla 3,9 puan azalarak 52,1'e düştü.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 55,5 değerini alacağı yönündeydi.

Hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığına işaret eden endeks, ekimde 56 olmuştu.

Üretim endeksi kasımda aylık bazda 3,5 puan azalarak 53,7'ye inerken, yeni siparişlere ilişkin endeks 3,7 puan azalışla 53,7'ye geriledi. İstihdam endeksi de bu dönemde 1,5 puan azalarak 51,5'e düştü.

Söz konusu dönemde hizmet sektörünün 14 alt sektöründe büyüme görülürken, 3 sektörde daralma kaydedildi. Madencilik, gayrimenkul, kiralama ve leasing ile eğitim hizmetleri daralma kaydedilen sektörler oldu.

Hizmet sektörü PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global kasım ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi kasımda önceki aya kıyasla 1,1 puan artışla 56,1'e çıktı.

Endekse dair öncü veri 57 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI, ekimde 55 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da kasımda bir önceki aya kıyasla 0,8 puan artarak 54,9'a çıktı.

Endekse dair öncü veri 55,3 olarak açıklanmıştı. Bileşik PMI ekimde 54,1 olarak kaydedilmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Hizmet Sektörü PMI Beklentilerin Altında Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
17:23 “Suya yüzde 50 indirim yapacağım“ vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı "Suya yüzde 50 indirim yapacağım" vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
23:58 Nurdağı’nda TIR Şoförü Son Anda Kurtarıldı Nurdağı'nda TIR Şoförü Son Anda Kurtarıldı
23:52 Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın en büyük tehdidi Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın en büyük tehdidi
23:35 İzmir’deki İş Yeri Çocuklar Tarafından Kurşunlandı İzmir'deki İş Yeri Çocuklar Tarafından Kurşunlandı
23:23 Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib’e geliyoruz Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz
23:17 3 büyükler PFDK’ya sevk edildi 3 büyükler PFDK'ya sevk edildi
22:53 Sokak Köpeği, Kendisini Besleyen Kişiye Tavuk Budu Getirdi Sokak Köpeği, Kendisini Besleyen Kişiye Tavuk Budu Getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 19:00:26. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Hizmet Sektörü PMI Beklentilerin Altında Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.