ABD ve Çin, ticaret savaşında tansiyonu düşürmek amacıyla karşılıklı olarak 90 gün boyunca gümrük vergilerini indirme kararı aldı. Bu geçici uzlaşma, küresel piyasalarda olumlu bir hava yarattı.
Küresel ekonomik istikrarı tehdit eden ABD-Çin ticaret savaşında yumuşama sinyalleri geldi. İki ülke, karşılıklı gümrük tarifelerinde indirime giderek ticari ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını araladı. Türkiye dahil neredeyse tüm ülkeleri etkileyen karar dünya medyasında büyük ilgi gördü.
Washington ve Pekin yönetimleri tarafından yapılan ortak açıklamada, karşılıklı gümrük vergilerinde 90 gün boyunca geçici bir indirim uygulanacağı duyuruldu. Bu adım, küresel piyasalar tarafından pozitif bir sinyal olarak karşılandı.
Anlaşma kapsamında Çin, ABD'den ithal edilen mallara uyguladığı yüzde 125 oranındaki gümrük vergisini yüzde 10'a indirdi. Bu radikal düşüş, Pekin'in ticari uzlaşmaya ne denli önem verdiğini gösteriyor.
Washington yönetimi de benzer bir adım attı. Çin'den gelen ürünlerde geçerli olan yüzde 145'lik yüksek vergi oranı yüzde 30'a indirildi. Böylece iki ülke de ticari tansiyonu düşürme yönünde karşılıklı irade ortaya koydu.
90 gün sürecek bu karşılıklı indirim kararı, başta Asya ve ABD borsaları olmak üzere global finans piyasalarında olumlu karşılandı. Uzmanlar, bu geçici ateşkesin kalıcı bir ticaret anlaşmasının önünü açabileceğini ifade ediyor.
Son Dakika › Ekonomi › ABD ile Çin arasında tarihi anlaşma! Türkiye'yi de ilgilendiriyor - Son Dakika
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