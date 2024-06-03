ABD İmalat Sanayi PMI Mayısta Beklentilerin Altında Gerçekleşti

Ekonomi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta 48,7'ye inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ISM, mayıs ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI verisi mayısta bir önceki aya kıyasla 0,5 puan azalarak 48,7'ye düştü.

Piyasa beklentileri söz konusu verinin bu dönemde 49,8 değerini alması yönündeydi.

İmalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret eden endeks, nisanda 49,2 olmuştu.

Üretim endeksi mayısta aylık 1,1 puan azalışla 50,2'ye ve yeni siparişlere ilişkin endeks 3,7 puan azalışla 45,4'e geriledi. İstihdam endeksi ise 2,5 puan artarak 51,1'e çıktı.

Bu dönemde imalat sanayisinin 7 alt sektöründe büyüme kaydedilirken 7 sektörde daralma yaşandı. Basım, petrol ve kömür ürünleri, kağıt ürünleri, tekstil, birincil metaller, işlenmiş metal ürünler ve kimyasal ürünler sektörlerinde büyüme kaydedilirken, daralma yaşanan sektörler, ahşap ürünler, plastik ve kauçuk ürünler, makineler, bilgisayar ve elektronik ürünler, mobilya ve ilgili ürünler, ulaşım araçları ile yiyecek, içecek ve tütün ürünleri oldu.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de mayıs ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sektörü PMI verisi mayıs ayında 51,3 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Geçen aya dair öncü verilerde 50,9 olarak açıklanan endeks, nisanda 50 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.