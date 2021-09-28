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ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor

28.09.2021 13:33

ABD İstanbul Başkonsolosluğu tarafından paylaşılan 11 bin 153 dolar (99 bin TL) maaşlı iş ilanı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Otomobil tamircisi arandığına ilişkin ilanda haftalık çalışma süresinin de 40 saat olarak belirlenmesi ilgiyi arttırırken, ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan son açıklama ise iş hayali kuran binlerce kişiyi üzdü. Açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve paylaşımın sehven yapıldığı duyuruldu.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu. Paylaşılan iş ilanında 11 bin 153 Dolar (Yaklaşık 99 bin TL) maaş ile otomobil tamircisi arandığı belirtildi. İlan kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

HAFTALIK 40 SAATLİK ÇALIŞMA

Adaylardan en az 3 yıl bakım onarım tecrübesi istenen ilanda 1 yıl da profesyonel sürücülük tecrübesi istendi. Araçların mekanik yapısı ile ilgili iyi derecede bilgili olması beklenen adaylardan, hastane, polis karakolu gibi şehir ve şehrin çevresi ile ilgili önemli lokasyon bilgilerine sahip olması da bekleniyor. Haftalık çalışma saati ise 40 saat olarak belirlenmiş.

MOTORLU TAŞITLARI İŞLETECEK

İlana göre kişiler, konsolosluğun hizmet alanının işletilmesinden ve USG araçları için temizlik ve temel bakım hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumlu olacak. Görevli, Motorpool süpervizörünün gözetimi altında, ABD Konsolosluğu ve bağlı kuruluşlarının hem yolcu hem de kargo taşımacılığı için motorlu taşıtları işletecek.

TEMEL BİLGİSAYAR BİLGİSİ ŞARTI

5 yıllık sürücü belgesi olması istenen adaylardan, harita ve yol okuma becerisi ile temel bilgisayar bilgisine sahip olmaları da istendi.

İSTANBUL KONSOLOSLUĞU: İLAN DOĞRU DEĞİL

Ancak sosyal medyanın diline düşen ilana başvurmak isteyenleri üzecek bir haber geldi. ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Hurriyet.com.tr'ye yapılan açıklamada ise söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, paylaşımın sehven yapıldığı ifade edildi. Konsolosluğun resmi Twitter hesabında ise paylaşılan ilan hala duruyor.

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Son Dakika Ekonomi ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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