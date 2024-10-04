ABD İstihdam Verileri Piyasaları Yükseltti - Son Dakika
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Ekonomi

ABD İstihdam Verileri Piyasaları Yükseltti

New York borsası, beklenenin üzerinde istihdam artışıyla hafta sonuna yükselişle başladı.

04.10.2024 18:18
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NEW New York borsası beklentileri aşan istihdam verileri sonrasında haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,56 artarak 42.248,26 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,66 artışla 5.737,48 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,18 kazançla 18.130,421 puana ulaştı.

ABD'de istihdam beklentilerin üzerinde artarken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Ülkede tarım dışı istihdam eylülde 254 bin kişi arttı, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e geriledi.

Eylülde istihdam artışı 6 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, işsizlik oranı son 3 ayın en düşük seviyesine indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 35,36 dolara yükseldi.

Analistler, verilerin ABD'de iş gücü piyasasının tahmin edilenden çok daha güçlü ve Fed'in kısıtlayıcı faiz oranlarına karşı hala dirençli olduğuna dair yeni kanıtlar gösterdiğini ifade etti.

İş gücü piyasasının dayanıklılığına işaret eden veriler sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 11 baz puan artışla yüzde 3,97'ye yaklaştı.

Dolar endeksi yaklaşık yüzde 0,5 artışla 102,54'e yükselirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,6 azalışla 1,0962'ye düştü.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in kasım ayında 25 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 90'a yükseldi.

Kurumsal tarafta, Spirit Airlines'ın hisseleri, şirketin olası bir iflas başvurusu için alacaklılarla görüşmelerde bulunduğuna dair haberlerin ardından yüzde 30'un üzerinde düştü.

Öte yandan, ABD'nin doğu ve güneyindeki limanlarda çalışan işçilerin üçüncü günündeki grevi, sendika ile işverenlerin ücretler konusunda geçici anlaşmaya varmasıyla dün son buldu.

Kaynak: AA

Dow Jones, Ekonomi, Finans, Borsa, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD İstihdam Verileri Piyasaları Yükseltti - Son Dakika

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