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ABD İstihdam Verileri Sonrası Fed'in Faiz İndirimleri İhtimali Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD İstihdam Verileri Sonrası Fed'in Faiz İndirimleri İhtimali Azaldı

ABD İstihdam Verileri Sonrası Fed\'in Faiz İndirimleri İhtimali Azaldı

ABD'de açıklanan istihdam verileri, Fed'in faiz indirimlerine piyasanın istediği zamanda başlamayabileceği beklentilerini güçlendirdi. Tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artması ve işsizlik oranının değişmemesi, iş gücü piyasasının gücünü gösterdi. Bu durum, analistlerin faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğunu düşündüğünü ve piyasanın erken faiz indirimlerine yönelik umutlarının azaldığını gösterdi. Tahvil faizleri yükselirken, dolar endeksi ve avro/dolar paritesi de hareketlendi.

02.02.2024 18:45
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NEW ABD'de beklentilerin üzerinde gelen istihdam verileri sonrasında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine erken başlamayacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle varlık fiyatlarında oynaklık arttı.

Ülkede bugün açıklanan istihdam raporu Fed'in faiz indirimlerine piyasanın istediği zamanda başlamayabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

ABD'de tarım dışı istihdam, ocakta 353 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,7 oldu. Piyasa beklentileri ülkede tarım dışı istihdamın 185 bin kişi artması yönündeydi.

Fed'in dikkatle izlediği ve ocakta yüzde 0,3 artması beklenen ortalama saatlik kazanç yüzde 0,6 artarak 34,55 dolara yükseldi.

Martta faiz indirimi ihtimali oldukça azaldı

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günkü para politikası toplantısının ardından faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğuna işaret ettiğini anımsatarak, ülkede güçlü kalmaya devam eden istihdam verisinin bu açıklamayı desteklediğini ifade etti.

Beklentilerin altında gelen işsizlik oranın ve ortalama saatlik kazançlardaki artışın iş gücü piyasasının gücüne dair çerçeve ortaya koyduğunu aktaran analistler, piyasanın erken faiz indirimlerine yönelik umutlarının azaldığını vurguladı.

İstihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in faiz indirimine martta başlama ihtimali yüzde 20'lere gerilerken, faiz indirimlerine mayıs veya haziran ayında başlanabileceğine yönelik öngörüler güçlendi.

Tahvil faizleri yükseldi

ABD'de tarım dışı istihdam verileri sonrasında piyasaların tepkisi dikkati çekti.

Dolar endeksi söz konusu verinin ardından yaklaşık yüzde 1 artışla 103,8 seviyesine yükselirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,6 azalışla 1,0803 seviyesine geriledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 14 baz puan artışla yüzde 4'e ulaşırken, 2 yıllık tahvil faizi de yaklaşık 16 baz puan yükselerek yüzde 4,4'e yaklaştı.

New York borsasında Dow Jones endeksi güne düşüşle başlarken, S&P 500 ile Nasdaq endeksleri artış kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD İstihdam Verileri Sonrası Fed'in Faiz İndirimleri İhtimali Azaldı - Son Dakika


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