ABD'nin borç yükünde artış beklentisi - Son Dakika
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ABD'nin borç yükünde artış beklentisi

28.07.2022 01:15
ABD'nin borç yükünde artış beklentisi

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), federal borcun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının 2052'de yüzde 185'e ulaşacağını öngördü.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), federal borcun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının 2052'de yüzde 185'e ulaşacağını öngördü.

CBO, Uzun Vadeli Bütçe Görünümü Raporu'nu yayımladı.

Gelecek 30 yıla ilişkin bütçe projeksiyonları ile ekonomik tahminlerin yer aldığı raporda, federal borcun GSYH'ye oranının bu yılın sonunda yüzde 98 olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Raporda, federal borcun GSYH'ye oranının 2024'te artmaya başlayacağı, 2031'de tarihi yüksek seviyesini aşacağı ve tırmanışını sürdürerek 2052'de yüzde 185'e yükseleceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

Artan borcun ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğine işaret edilen raporda, ülkenin faiz ödemelerini artırabileceği, mali kriz riskini yükseltebileceği ve yasa koyucuların politika seçimlerinde kendilerini daha kısıtlı hissetmelerine neden olabileceği belirtildi.

Raporda, bütçe açığının GSYH'ye oranının ise bu yıl yüzde 3,9 ile 2020 ve 2021'de kaydedilen oranlara kıyasla çok daha düşük olmasının beklendiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik federal harcamaların azaldığı ifade edilen raporda, gelirlerin ise keskin bir şekilde arttığı aktarıldı.

Raporda, bütçe açığının GSYH'ye oranının 2052'de yüzde 11,1'e ulaşacağının öngörüldüğü kaydedildi.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin borç yükünde artış beklentisi - Son Dakika

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