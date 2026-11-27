NEW ABD'de mal ticareti açığı, ekimde aylık bazda yüzde 10,7 artarak 149,5 milyar dolarla Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin mal ticareti dengesi ile toptan ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, mal ticareti açığı ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 10,7 artarak 149,5 milyar dolara çıktı.

Böylece mal ticareti açığı Mart 2025'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyesini gördü.

Piyasa beklentisi, mal ticareti açığının bu dönemde 135,9 milyar dolar olması yönündeydi.

Mal ticareti açığı, eylülde 135,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

ABD'nin mal ihracatı ekimde bir önceki aya göre 6,7 milyar dolar artarak 215,8 milyar dolara, mal ithalatı ise 21,1 milyar dolar yükselerek 365,3 milyar dolara ulaştı.

Aynı dönemde toptan eşya stokları aylık bazda yüzde 0,9 artarak 1 trilyon 23,4 milyar dolara yükseldi.

Perakende stokları da ekimde aylık bazda yüzde 0,8 artışla 893,2 milyar dolara çıktı.