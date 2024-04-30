ABD Merkez Bankası Faiz Kararı Öncesi New York Borsası Düştü

Ekonomi

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 550 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,49 azalarak 37.815,92 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,57 azalışla 5.035,69 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 kayıpla 15.657,82 puana indi.

Üç endeks de ekim ayından bu yana ilk aylık bazda düşüşünü kaydetti. Nisanda yaklaşık yüzde 5 değer kaybeden Dow Jones endeksi, Eylül 2022'den bu yana en kötü performansını gösterdi. S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde de aylık kayıp yüzde 4'ü aştı.

ABD'de açıklanan veriler, enflasyonist baskıların sürdüğüne dair sinyaller verirken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Ülkede İstihdam Maliyet Endeksi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,2 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 6,4 arttı. ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de şubatta yüzde 7,3 ile Ekim 2022'den bu yana en yüksek oranda artışını kaydetti.

Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi, nisanda aylık 6,1 puan azalışla 97'ye inerken, Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelendiğini anımsatarak, Bankanın yarınki politika kararıyla Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin beklendiğini ifade etti.

Beklenenden güçlü istihdam maliyetinin kalıcı enflasyonist baskılara işaret ettiğini söyleyen analistler, Fed'in yarın açıklayacağı karar öncesinde yatırımcıların temkinli olduğunu belirtti.

Analistler, şirket bilançolarının açıklanmaya devam ettiğine değinerek, bu hafta yayımlanacak istihdam verilerinin de yatırımcıların odağında yer aldığını anlattı.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 7 baz puan artışla yüzde 4,68'e yükseldi. Ülkede yaklaşık 7 baz puan artan 2 yıl vadeli hazine tahvili faizi de yüzde 5'in üzerine çıkarken, geçen yıl kasım ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in yarın faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 8, temmuzda yüzde 20 ve eylülde yüzde 38 olarak değerlendiriliyor.

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu yayımlayan ve karı beklentileri aşan Eli Lilly'nin hisseleri yaklaşık yüzde 6 yükseldi.

McDonald's'ın hisseleri, Orta Doğu'daki boykotlar nedeniyle karı tahminlerin altında kalmasına rağmen günü 0,2 düşüşle tamamladı.

Öte yandan, geçen yıl kasım ayında ABD hükümeti ile yaptığı anlaşma gereği kripto para borsası Binance'in üst yöneticiliğinden (CEO) istifa eden Changpeng Zhao, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bitcoin'in fiyatı 60 bin doların altına inerken, kripto ile ilişkili hisselerde de düşüşler yaşandı.