ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta, önceki haftaya göre 3 milyon 300 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 300 bin varil (yüzde 0,8) artarak yaklaşık 434 milyon 100 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 650 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 600 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 612 milyon 500 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 1 milyon 500 bin varil (yüzde 0,7) azalışla 214 milyon 300 bin varile geriledi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 83 bin varil azalarak 6 milyon 172 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 138 bin varil artarak 2 milyon 925 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 23-29 Ekim haftasında 192 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 934 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Ekim 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 11 milyon varil, gelecek yıl ise 11 milyon 700 bin varil olması bekleniyor.