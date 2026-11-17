NEW ABD'de perakende satışlar, ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin hafif üzerinde artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışların tutarı ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarak 748,2 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi. Ekimde beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşen perakende satışlar, eylülde yüzde 0,8 yükselmişti.

Perakende satışlar, ekimde geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,8 ile Ekim 2022'den bu yana en yüksek yıllık artışını kaydetti.

Söz konusu dönemde satış tutarında aylık bazda en yüksek artış, yüzde 4,7 ile çeşitli mağaza perakendecilerinde kaydedildi.

Benzin istasyonları, sağlık ve kişisel bakım mağazaları, mağaza dışı perakendeciler, yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalar, yiyecek ve içecek hizmeti sunulan mekanlar ve genel ürün mağazalarındaki satışlar da arttı.

Elektronik ve beyaz eşya satılan mağazalardaki satışlar değişim göstermezken, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalar, mobilya mağazaları, yiyecek ve içecek mağazaları, giyim mağazaları ile spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitapların satıldığı mağazalardaki satışlar ise geriledi.