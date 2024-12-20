ABD Tüketici Güven Endeksi Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Tüketici Güven Endeksi Arttı

Michigan Üniversitesi, tüketici güven endeksinin aralıkta 74'e çıkarak nisan ayından beri en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.

20.12.2024 19:49
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ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, aralıkta 74'e çıkarak nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin aralık ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, aralıkta geçen aya kıyasla 2,2 puan artışla 74'e çıktı.

Böylece, bu aya ilişkin açıklanan öncü veride her hangi bir revizyona gidilmedi.

Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesini kaydeden tüketici güven endeksi, kasımda 71,8 olarak hesaplanmıştı.

Amerikalıların mevcut finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, aralıkta aylık bazda 11,2 puan artarak 75,1'e çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 3,6 puan azalarak 73,3'e geriledi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi aralıkta yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'a çıkarken uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,2'den yüzde 3'e indi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin art arda 5 ay artış gösterdiğini ve nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Hsu, genel olarak tüketicilerin enflasyonun yavaşlamasıyla ekonominin önemli ölçüde iyileştiğini düşündüğünü ancak hala refah içinde hissetmediklerini aktardı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Aralık, Refah, Son Dakika

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