Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği'nin (AB) hazırladığı Sanayi Hızlandırma Yasası'nda, Avrupalı otomotiv üreticilerinin Türkiye'deki mevcut yatırımlarını koruyacak muafiyetlere yer verilmesini istiyor.

Brüksel merkezli ACEA'dan AA muhabirine yapılan açıklamada, AB'nin Sanayi Hızlandırma Yasası teklifi ile "Made in EU" girişiminin Avrupalı otomotiv üreticilerinin Türkiye'deki yatırımlarına etkileri değerlendirildi.

Avrupa otomotiv sanayisinin yoğun küresel rekabet, artan üretim maliyetleri ve zorlu piyasa koşulları altında köklü bir dönüşümden geçtiği belirtilen açıklamada, ACEA'nın Avrupa'da üretimi güçlendirme hedefini desteklediği ancak düzenlemenin, yürürlükteki kurallara güvenerek yatırım yapan Avrupalı üreticileri cezalandırmaması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, yasaya son şekli verilirken mevcut yatırımların ve üretim tesislerinin korunmasına öncelik verilmesi gerektiği belirtilerek, "Mevcut tesislerin yasanın coğrafi kapsamı dışında bırakılması, Avrupalı üreticilerin rekabet gücünü zayıflatabilir, uzun yıllara dayanan yatırımları riske atabilir ve gelecekteki üretim ve yatırım kararları konusunda belirsizlik yaratabilir." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'deki tesislerin Avrupa otomotiv sanayisindeki yerine ilişkin açıklamada, "Türkiye, bu konunun neden önemli olduğunu açıkça gösteren bir örnek. Türkiye ile Avrupa'nın otomotiv sanayileri birbiriyle derinlemesine bütünleşmiş durumda. Uzun yıllardır süren üretim faaliyetleri, Avrupa'daki tedarik zincirlerini, istihdamı ve katma değer yaratılmasını destekliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Bu durum özellikle ağır vasıta sektöründe belirgindir. Avrupalı üreticilerin Türkiye'deki mevcut tesislerinde yılda yaklaşık 33 bin araç üretiliyor. Bu tesislerin kapsam dışında bırakılması, Avrupalı şirketlerin uzun yıllar boyunca yaptıkları yatırımların cezalandırılması riskini doğurur." yorumu yapıldı.

ACEA'nın bu nedenle Avrupalı üreticilerin Türkiye dahil Avrupa otomotiv sanayisiyle bütünleşmiş komşu ülkelerdeki mevcut faaliyetlerini koruyacak muafiyetler önerdiği bildirilen açıklamada, bu muafiyetlerin mevzuatta açık oluşturmadan ve yasanın hedeflerini zedelemeden mevcut yatırımları koruyacak biçimde düzenlenmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, nihai hedefin, yasanın desteklemeyi amaçladığı Avrupalı üreticileri zayıflatmadan Avrupa'nın sanayi temelini güçlendirmek olması gerektiği belirtildi.

AB'nin sanayi yasası hakkında

AB Komisyonunun 4 Mart'ta sunduğu Sanayi Hızlandırma Yasası teklifi, otomotiv, çelik, çimento, alüminyum ve temiz teknoloji gibi stratejik sektörlerde Avrupa'da üretimi artırmayı amaçlıyor.

Teklifteki "Made in EU" (AB'de üretilmiş) yaklaşımı, belirli kamu ihalelerinde ve teşvik programlarında ürünün nerede üretildiğinin ve üretimde kullanılan parçaların menşeinin dikkate alınmasını öngörüyor.

Yasaya ilişkin AB üyesi ülkeler ortak tutumlarını belirlemek üzere görüşmelerini sürdürürken, Avrupa Parlamentosunda (AP) da teklif üzerindeki çalışmalar komite aşamasında devam ediyor.

AB ülkelerinin rekabetten sorumlu bakanlarının 3 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek toplantıda dosyadaki ilerlemeyi değerlendirmesi bekleniyor.

Türkiye'deki üretim tesislerinin hangi koşullarda kapsama alınacağı, AB Konseyi ile AP'nin üzerinde anlaşacağı nihai metinle netlik kazanacak.