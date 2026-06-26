Adana Büyükşehir Belediyesinin 485.9 milyon liralık borcuna vatandaşlardan tepki - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesinin 485.9 milyon liralık borcuna vatandaşlardan tepki

Adana Büyükşehir Belediyesinin 485.9 milyon liralık borcuna vatandaşlardan tepki
26.06.2026 09:27  Güncelleme: 09:32
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Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 485,9 milyon lira borcu bulunuyor. Vatandaşlar, yüksek borca rağmen yol, temizlik gibi temel hizmetlerin sunulmadığını, paraların konser ve heykel gibi harcamalara gittiğini belirterek tepki gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının merkezi yönetim brüt borç stoku verilerine göre, Adana Büyükşehir Belediyesinin hazineye 485,9 milyon lira borçlu olmasına, "Hizmet yok bu neyin borcu" diyerek tepki gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre mahalli idareler arasında hazineye en fazla borcu bulunan belediye Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesinin borcu yaklaşık 2,1 milyar lira olarak açıklanırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 1,5 milyar lira ile ikinci sırada yer aldı. Listede Samsun Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 1,49 milyar lira, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresinin ise 667,1 milyon lira borcu bulunduğu belirtildi. Raporda Adana Büyükşehir Belediyesinin hazineye olan borcunun 485,9 milyon lira olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Vatandaşlar belediyenin bu kadar borçlu olmasına tepki gösterdi. Şehrin en temel sorunlarının bile çözülemediğini yapılan harcamaların ise halkın acil ihtiyaçları yol, köprü ve temizlik gibi hizmetlere gitmediğini ifade etti.

"Her sokak arası çukur pislik ve sinek kaynıyor"

Vatandaşlardan Baran Özçelik, "Adana'da yaşayan biri olarak hiçbir fayda görmüyoruz. Her yer sinek, yollar berbat. Her mahalle arasında, her yolda çukurlar var, her yeri kazdılar. 2 haftadır ilaçlatmaya çağırıyoruz, bir kere geldiler geçtiler, sinekler daha da çoğaldı. Pislik, çöp yığıntıları, leş gibi koku var. Belediyenin nereye borç yaptığını bilmiyoruz çünkü ortada bir hizmet göremiyorum." ifadelerini kullandı.

"Halkın parasıyla sanatçılara konser veriliyor, heykel yapılıyor"

Adana'da yaşayan emekli vatandaş olan Ahmet Koç, "Ben sürekli gezen bir insanım. Yukarı mahallelere de gitseniz, ileri mahallelere de baksanız yol yok, hizmet yok, çöpler almış başını gidiyor. Verilen paralar halkın hizmetine gitmiyor. Durmadan sürekli konser yapılıyor. Sen halkın parasını, benim vergimi, su paramı, çöp paramı neden sanatçılara veriyorsun. İki kişiyiz, evde 350 lira su parası veriyorum ama hizmet geri dönmüyor. Heykeller yapılıyor, belediyenin önünden heykellerden geçemiyorsun. Heykeller mi bizim karnımızı doyuracak. Bu paraların halka hizmet olarak geri döndüğünü göremiyorum" dedi.

"İlk yağmurda şehir havuza dönüyor, çöpler toplanmıyor"

Şehrin hak ettiği değeri görmediğini belirten Osman Esen, "Adana'da bu kadar borç görünmesine rağmen ilk aklıma gelen şey en küçük yağmurda şehrin havuza dönmesi. Burada 2 milyon 300 bin kişi yaşıyor. Zaten trafik sorun. Adana sıcak bir memleket, çöpün 1 saat kalması bile koku ve sinek yapıyor. Ayrıca Seyhan Nehri üzerine en az 10-15 köprü daha yapılması lazım. Burası Güneydoğu'yu batıya bağlayan bir odak noktası. Faturayı gözümle görmediğim için tam bilemem ama paraların doğru yere, hizmete harcanmadığını düşünüyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yerel Yönetim, Belediye, 3. Sayfa, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana Büyükşehir Belediyesinin 485.9 milyon liralık borcuna vatandaşlardan tepki - Son Dakika

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