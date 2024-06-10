Adana\'da Kurban Bayramı öncesi restoran ve kafeler denetlendi

Ekonomi

Adana'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi restoran ve kafelerdeki fiyatlar ile etiketleri kontrol etti.

Ticaret İl Müdür Vekili Hüseyin Gödelek ve beraberindeki ekip, yaklaşan bayram dolayısıyla artırdıkları denetimleri merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki iş yerlerinde sürdürdü.

Restoran ve kafelerdeki fiyatlar ile etiketleri inceleyen ekip, işletme sahiplerine uyarılarda bulundu.

Denetimde, işletmelerdeki tarife ve fiyat listelerinin görünürlüğü de kontrol edildi.

Gödelek, AA muhabirine, denetimlerle keyfi fiyat artışlarının önüne geçildiğini söyledi.

Hizmete sunulmayan ürünlerin menüde bulunmaması gerektiğini belirten Gödelek, şöyle konuştu:

"Dikkat edilmesi gereken diğer husus da masalarda QR kodun olması yeterli değil, mutlaka menülerin yer alması gerekir. Kurban Bayramı öncesinde tüketicilerimizin mağdur olmaması amacıyla Bakanlığımızın talimatları çerçevesinde fiyat etiketi denetimlerimiz devam etmektedir."