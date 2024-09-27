Adana'da Pamuk Üreticisi Zorda - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana'da Pamuk Üreticisi Zorda

Geniş Video İzle

Dışarıdan alınan pamuk yerli çiftçinin zarar etmesine neden oldu, fiyatlar düşük kalmaya devam ediyor.

27.09.2024 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiftçi, pamuktan umduğunu bulamadı

Fabrikalar pamuğu yurt dışından alınca yerli pamuk para etmedi

Adana'da pamuk hasadı devam ediyor

ADANA - Adana'da pamuk hasadı devam ederken çiftçi, hem verim hem de fiyat düşüklüğü nedeniyle umduğunu bulamadı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "İplik fabrikaları pamuğu yurt dışından alıyor. Bu yüzden bizim pamuk para etmiyor" dedi.

Adana'da 'beyaz altın' olarak nitelendirilen pamukta hasat sürüyor. Pamuk ağaları ile film ve romanlara konu olan Adana'da pamuk, lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, linteriyle kağıt sanayine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlıyor. Adana, ülke üretiminde 5. sırada yer alıyor.

Ekim alanı azaldı

Bu sene kentte yaklaşık 147 bin dönüm alanda ekilen pamuktan dönüm başına ortalama 350-400, genel olarak da 70 bin ton rekolte bekleniyor.

"Fiyatlar çok düşük"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, verimin normal olduğunu anlatarak, "İlk hasadı yaptığımız pamuktan dönüm başına 350-400 kilogram verim alırken şu anda 500-600 kilogram verim bekliyoruz. Hasat halen devam ediyor ancak fiyatlar çok düşük. Pamuk fiyatları serbest piyasada kilogramı 21 lirayken Çukobirlik tarafından geçen hafta 25 lira, Antbirlik ise 28 lira fiyat açıkladı" diye konuştu.

"Pamuk para etmiyor"

500 kilogram verim alındığında çiftçinin maliyetleri kurtardığını anlatan Doğan, "2018 yılında 455 bin dönüm alanda Adana'da pamuk ekmiştik ama sonra hep ekim alanı azaldı. İplik fabrikaları pamuğu yurt dışından alıyor. Bu yüzden bizim pamuk para etmiyor. Gümrük vergilerini de pamukta arttıramadığımız için pamuk ekimi her geçen gün azalıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, pamuk fiyatlarının en az 30 lira olması gerektiğini söyledi.

Adana\'da Pamuk Üreticisi Zorda
Kaynak: İHA

Yüreğir, Ekonomi, Güncel, Tarım, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Pamuk Üreticisi Zorda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:20 Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü İran medyası haberi böyle duyurdu Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
23:58 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
13:43 Adana’da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza
13:12 Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’ı hastanede ziyaret etti Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti
13:06 MSB: Kuzey Irak ve Suriye’de 22 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Kuzey Irak ve Suriye'de 22 terörist etkisiz hale getirildi
12:59 Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak? İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları
12:57 Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi
12:24 Rekabet Kurumu’ndan onay çıktı Getir’in tek kontrolü BAE’li Mubadala firmasının oldu Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı! Getir'in tek kontrolü BAE'li Mubadala firmasının oldu
12:18 Setlere dönecek olan Ezgi Mola’dan özel istek Her şey oğlu Can’a göre ayarlanacak Setlere dönecek olan Ezgi Mola'dan özel istek! Her şey oğlu Can'a göre ayarlanacak
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 10:13:02. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Pamuk Üreticisi Zorda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement