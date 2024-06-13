Adana'da Tapan bıçağı aşırı sıcağa rağmen Kurban Bayramı için bileniyor

Ekonomi

Adana'nın coğrafi işaret ile tescillenen Tapan bıçağı aşırı sıcağa rağmen Kurban Bayramı için bilenirken, bıçağın ustası ise sosyolog.

Adana'nın coğrafi işaret ile tescillenen Tapan bıçağı kuşaktan kuşağa mesleğin ustaları tarafından Kurban Bayramı için bileniyor. Termometreler 40 dereceyi aşarken bıçak ustası Sosyolog Deniz Kızıltepe dede mirası bıçakçılığı ocak başında sıcaklara aldırmadan yapıyor.

Kurban Bayramına sayılı günler kala yoğun mesai yaptıklarını kaydeden Kızıltepe, çırak bulmadıklarını kaydederek bayram öncesi gece yarısına kadar mesainin sürdüğünü söyledi.

Üniversite sosyoloji mezunu olan ve dede mirası mesleğine sahip çıktığını aktaran Kızıltepe, "Tapan bıçağı ustasıyım. Aktif olarak 5 yıldır bu mesleği yapıyorum ama dede mirası içinde olduğum bir beslek. Babam ve dedem bu mesleğin ustalarıydı. Genç ustalar yetişmiyor, yanımızda çalıştıracak çırakta bulamıyoruz. Bu meslek ölmemesi için yeni nesillere aktarmak için çalışıyorum. Tapan bıçağı yöremize özgü coğrafi işaret alınmış bir ürün. Paslanmaz çelikten yapılan ve keçiboynuzundan üretilen bıçak" diye konuştu.

Kızltepe, "Bayram öncesi yoğun bir mesai var. Dışarısı 40 derece ise burası 50 derece. Küçük bıçaklar 50 TL' başlıyor ve gece yarısına kadar şuan mesai sürüyor" dedi.

Bayrama sayılı günler kala kurbanlarını kestirmek için bıçaklarını hazırlayan vatandaşlardan Mehmet Gündoğan ise yıllardır bu bıçak ustasına geldiğini ifade ederek, "Tapan bıçağımız bölgemize özgü biletmek için getirdik" diye konuştu. - ADANA