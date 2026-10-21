Adana Kalkınma Programı tanıtıldı, Vali Yavuz 312 projeden bahsetti

Adana'nın ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasına yönelik hazırlanan "Adana Kalkınma Programı" kamuoyuna tanıtıldı.

Adana Valiliği tarafından kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, şehrin tüm kesimlerinin katkı ve katılımıyla ortak akıl ekseninde hazırlanan "Adana Kalkınma Programı"nın çalıştay sonuçları, kalkınma hedefleri ile bu doğrultuda hayata geçirilmesi planlanan proje ve yatırımlar ele alındı. Programa, Adana Valisi Mustafa Yavuz, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları ve protokol üyeleri katılım sağladı.

"Şehirler yalnızca yollarla, binalarla ve yatırımla büyümez"

Programda konuşma yapan Adana Valisi Mustafa Yavuz, "Bugün burada Adana'nın geleceğine dair ortak bir iradeyi ortaya koymak için bir aradayız. Şehirler yalnızca yollarla, binalarla ve yatırımla büyümez. Şehirleri büyüten insandır, akıldır, emektir, cesarettir, ortak bir irade ve hayaldir. Elimizde 300'den fazla somut proje bulunmaktadır" dedi.

"Bu program Adana'nın ortak aklının bir ürünüdür"

Yavuz, Adana'nın en büyük özelliğinin sahip olduğu potansiyeli olduğunu söyleyerek, "Asıl soru 'Sahip olduklarımızla ne yapacağız?' olarak karşımıza çıkıyor. Adana Kalkınma Programı tam olarak bu nedenle yapılıyor. Bu program Adana'nın ortak aklının bir ürünüdür. Bu şehrin kalkınmasının yalnızca ekonomik olarak mümkün olmadığını belirtmek isterim. Kalkınma, bir çocuğun daha iyi eğitim alabilmesidir. Kalkınma, bir gencin kendi şehrinde iş kurabilmesidir. Kalkınma, bir üreticinin alın terinin değer bulmasıdır. Kalkınma, bir fabrikanın daha fazla istihdam sağlayabilmesidir. Bizim kalkınma hedefimizde Adana ve Adanalıların mutluluğu var" ifadelerini kullandı.

"Tek başımıza hızlı gidebiliriz, hep birlikte çok daha uzağa gidebiliriz"

312 projeyi tanıtmayı amaçladıklarını anlatan Vali Yavuz, "Bugün 312 projeyi tanıtmayı amaçladıklarını kaydederek, "Bu sayı her zaman değişebilir, sayılar artabilir. Ben sizin bu projelerin arkasındaki umudu görmenizi istiyorum. Adana'nın 831 mahallesinde, her sokak ve her kapısında olmamız lazım. Tek başımıza hızlı gidebiliriz, hep birlikte çok daha uzağa gidebiliriz" diye konuştu.