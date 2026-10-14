Adana Ticaret Odası'nın yeni başkanı Şahbaz mazbatasını alıp göreve başladı - Son Dakika
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Adana Ticaret Odası'nın yeni başkanı Şahbaz mazbatasını alıp göreve başladı

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Adana Ticaret Odası\'nın yeni başkanı Şahbaz mazbatasını alıp göreve başladı
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Adana Ticaret Odası'nda geçtiğimiz Cumartesi yapılan seçimlerde başkan seçilen Mehmet Şahbaz, bugün mazbatasını alarak göreve başladı. Şahbaz, üyelerin beklentilerini önceleyeceklerini, ortak akılla Adana'nın ekonomik gelişimine katkı sağlayacaklarını belirtti.

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahbaz, mazbatasını alarak göreve başladı.

Adana Ticaret Odası'nda geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan seçimlerde başkan seçilen Mehmet Şahbaz, bugün mazbatasını alarak göreve başladı.

Mazbata tesliminin ardından Adana Ticaret Odasına gelen Başkan Mehmet Şahbaz, Meclis Başkanı Fatih İspir ve Disiplin Kurulu Başkanı Hüseyin Bilgili ile birlikte yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komitesi üyelerinin katıldığı programda çiçeklerle karşılandı.

"Üyelerimizin beklentilerini önceleyeceğiz"

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahbaz, yeni döneme ilişkin değerlendirmesinde ortak akıl ve dayanışma mesajı vererek, "Adana Ticaret Odası olarak en önemli sorumluluğumuz, üyelerimizin beklentilerine karşılık vermek, iş dünyamızın sorunlarına çözüm üretmek ve şehrimizin ekonomik gelişimine katkı sağlamaktır. Bu görevi yalnızca bir yönetim sorumluluğu olarak değil, Adana'nın geleceğine karşı taşıdığımız bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yeni dönemde üyelerimizle daha güçlü bir iletişim kurarak, sektörlerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ederek ve ortak aklı esas alarak çalışacağız" dedi.

"Hedefimiz daha güçlü Adana"

Yönetim kurulu, meclis ve meslek komitelerinin uyum içinde çalışmasının önemine dikkat çeken Başkan Şahbaz, "Adana; üretimi, ticareti, sanayisi, girişimcileri ve sahip olduğu potansiyelle çok daha güçlü bir ekonomik geleceği hak ediyor. Bizler de odamızın tüm organları ve üyelerimizle birlikte bu potansiyeli harekete geçirmek için gayret göstereceğiz. Üyelerimizin rekabet gücünü artıran, ticari faaliyetlerini geliştiren ve kentimizin yatırım imkanlarını destekleyen çalışmalar yürüteceğiz. İnanıyorum ki birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz, ortak hedefler etrafında buluştuğumuz sürece Adana için önemli başarılara imza atacağız. Yeni dönemin üyelerimize, iş dünyamıza ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Mehmet ŞahbazCumartesiEkonomiGüncelAdanaSon Dakika

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