Adanalı kasap dolara inat yüzde 40 indirim yaptı, vatandaş ucuz ete akın etti

Yüreğir ilçesinde Kozan Bulvarında bulunan Zülfikar Koçaklı isimli bir kasap kırmızı ve beyaz ette yüzde 40'a varan indirime gitti. İndirimden haberdar olan vatandaşlar kasap dükkanına akın ederek et almak için kuyruğa girdi. Dana kuşbaşının kilosunu 55 liraya kadar düşüren Koçaklı, vatandaşların ucuz et yemesi için dolara inat fiyat düşürdüğünü söyledi.

"VATANDAŞ ET YİYEBİLSİN DİYE İNDİRİM YAPTIK"

Koçaklı, "Dolar bir süre önce çok yükseldi. Sonra biraz olsun düştü. Bu nedenle vatandaş et yiyebilsin diye yüzde 40'a varan indirim yaptık. Vatandaş da bu durumdan oldukça memnun satışlar bir hayli fazla. Çok para kazanmıyoruz ama vatandaşın memnun olması bize yetiyor" dedi.

VATANDAŞ UYGULAMADAN MEMNUN

Vatandaşlar ise uzun süreden sonra eti ucuza alabildikleri için mutlu olduklarını daha da ucuzlamasını beklediklerini söyledi.