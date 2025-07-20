Adilcevaz\'da Ceviz Rekoltesi Rekor Bekliyor

Bitlis'in ceviz üretimiyle öne çıkan köklü tarım ilçesi Adilcevaz'da, bu yıl ceviz rekoltesinin rekor düzeye ulaşması bekleniyor.

Adilcevaz'da tescilli ceviz fidanı sayısı 150 bine ulaşırken, mevcut 50 bin civarındaki ağaçla birlikte toplamda 200 binden fazla ceviz ağacı bu yılki üretime katkı sunacak. Bu artış, bölgedeki üreticilerin beklentilerini de önemli ölçüde yükseltti. Hem sırıkla hem de makinelerle yapılan hasat yöntemleri, kalite ve verimlilikte ciddi artış sağladı.

"Hastalık riski göz ardı edilmemeli"

Üreticilerden Vahit Alkan, mevcut durumda rekolte beklentisinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Ancak özellikle bakteriyel yanıklık ve antraknoz hastalıklarının verim artışını sınırlayabileceğine dikkat çeken Alkan, bu hastalıklarla etkin mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tescilli ürün, geniş pazar avantajı

İnce kabuklu, iri taneli ve yüksek yağ oranına sahip olan ve tescilli ürün statüsüne sahip Adilcevaz cevizi, yalnızca yerelde değil, ulusal ve uluslararası pazarda da güçlü konumunu korudu. Tescilli marka değeri sayesinde üreticiler, ürünlerini daha avantajlı fiyatlarla pazarlama fırsatı buluyor. - BİTLİS