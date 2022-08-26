Adıyaman'dan Rusya ve Japonya'ya 'Türk somonu' ihracatı - Son Dakika
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Adıyaman'dan Rusya ve Japonya'ya 'Türk somonu' ihracatı

26.08.2022 09:35
Adıyaman'dan Rusya ve Japonya'ya 'Türk somonu' ihracatı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda üretilen 2 bin ton alabalığın yüzde 80'i Rusya ve Japonya ile birçok Avrupa ülkesine 'Türk somonu' olarak ihraç ediliyor.

Adıyaman'dan Rusya ve Japonya'ya 'Türk Somonu' ihracatı

Yüzen adaların bulunduğu Çat Baraj Göleti'nde üretilen alabalıklar 'Türk Somonu' olarak ihraç ediliyor

ADIYAMAN Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde ki Çat Barajı'nda üretilen 2 bin ton alabalığın yüzde 80'i Rusya ve Japonya başta olmak birçok Avrupa ülkesine 'Türk Somonu' olarak ihraç ediliyor.

Adıyaman'da yılda yetiştirilen 3 bin ton balığın 2 bin tonu Çat Baraj Göleti'nde yetiştiriliyor. Adıyaman iç sularında yer alan 18 alabalık üretim tesisinin 11'i Çat barajında bulunuyor. Sıcak yaz aylarında su sıcaklığının 15 ila 22 derece arasında olmasından dolayı balıklar yaşayabiliyor. Üreticiler tarafından tercih edilen Çat Baraj Göleti'nde kültür balıkçılığı yapılıyor. Baraj gövdesinin yüzde 2'sine kurulan kafeslere 4-5 gram iken bırakılan alabalıklar, 6 ay sonra 350-400 gram ağırlığına ulaşınca 'Türk Somonu' olarak ihraç ediliyor. Ülkemize döviz girdisi sağlayan balıklar Rusya, Japonya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Üretilen balıkların yaklaşık yüzde 20'si ise iç pazarda tüketiliyor.

Dünya'da eşi benzeri olmayan ve 3 bin yılda oluşan yüzen adaların bulunduğu Çat Baraj bir taraftan turizme katkı sağlarken, diğer taraftan ekonomiye katkı sağlıyor. Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Adıyaman'da 18 noktada alabalık yetiştiriciliğinin yapıldığını belirterek, "Çat Barajında 11 tesisimiz bulunuyor. Bu 11 tesisimizde yaklaşık 2 bin ton alabalık yetiştiriciliği yapılıyor. İlimizde toplam 18 noktada alabalık yetiştiriciliği yapılmaktadır. Çat Barajının en büyük özelliği havaların ısınmasıyla beraber, buradaki gölün yer altındaki su sıcaklığı alabalığın yetişmesi için elverişli olduğundan, balıkçılarımız yazın da buradan başka bir yere gitmeden balıklarını yetiştirebilmektedir. Burada yetiştirilen 2 bin ton balık büyütülerek Türk somonu haline getirilip, büyük bir kısmı yurt dışına ihracata gitmektedir. Yüzde 80'i başta Rusya olmak üzere Japonya ve Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir" dedi.

Balık yetiştiricisi Cebrail Korutürk ise, kafeslere 5 gram olarak bırakılan balıkların 6 ay içerisinde 350-400 gram büyüklüğüne ulaştığını ve bu balıkların ihraç edildiğini söyledi.

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Japonya, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adıyaman'dan Rusya ve Japonya'ya 'Türk somonu' ihracatı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'dan Rusya ve Japonya'ya 'Türk somonu' ihracatı - Son Dakika
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