Adnan Dalgakıran, İSO Yönetim Kurulu Başkanlığını 86 oyla kazandı

Adnan Dalgakıran, organ seçimleri tamamlanan İstanbul Sanayi Odasının (İSO) yeni yönetim kurulu başkanı oldu.

İSO'nun yeni meclisi "seçim" gündemiyle toplandı. Geçici Meclis Başkanlık Divanı yönetiminde yapılan seçimde İstanbul Sanayi Odası'nın 2026-2030 döneminde görev alacak meclis başkanı, yardımcıları ve katip üye, hesapları inceleme komisyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurul delegeleri, disiplin kurulu, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri belirlendi.

İki listenin yarıştığı seçimde, İSO Yönetim Kurulu Başkanlığına 86 oyla Adnan Dalgakıran seçilirken, diğer aday Ender Yılmaz 67 oy aldı.

Sonuçların açıklanmasının ardından ekibiyle büyük sevinç yaşayan Dalgakıran tebrikleri kabul etti. Ender Yılmaz ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da Dalgakıran'ı tebrik eden isimler arasında yer aldı.

İSO Meclis Başkanlığına Tecdelioğlu seçildi

Meclis Başkanlık Divanı seçiminde ise İSO Meclis Başkanlığı görevine 83 oyla Mustafa Tecdelioğlu seçildi. Diğer aday Erdal Bahçıvan içinse 66 oy kullanıldı.

İSO Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine Adem Genç, Hakan Hatiboğlu, Mehmet Demezoğlu, Mehmet Metin Akyüz, Murat Çökmez, Mustafa Mertöz, Nuri Gürcan, Osman Sait Günteki, Serdar Urfalılar ve Ümit Özüren seçilirken, yedek üyeler İsmail Gül, Recep Ünver, Erkin Ekşioğlu, Ahmet Karakaya, Murat Öztürk, Muharrem Sinan Kılıç, Cem Kaan Tayman, Ömer Kandemir, Merve Torbalı Durukan ve Murat Başıbüyük'ten oluştu.

"Çok daha başarılı, verimli çalışmalar yapacağız"

Adnan Dalgakıran, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, yeni dönemde öncelikli gündemlerinin sanayide verimlilik, dijital dönüşüm, finansmana erişim, ihracat ve uluslararası rekabet gücünün artırılması gibi konulardan oluşacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seçim sürecinde sanayicilerin sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini vurgulamıştım. Yönetim anlayışımızda da sektörler arasında güçlü iletişim kurulması ve karar alma süreçlerinde ortak aklın esas alınması öne çıkaracak. Zor bir seçim oldu, çok çalıştık. Hem Türk sanayisi hem de İSO için çok daha başarılı, verimli çalışmalar yapacağız. Yarından itibaren seçim atmosferi bitmiştir. Tüm meclis üyelerimiz ve sanayicilerimizle yepyeni bir dönem başlatacağız."

Dalgakıran, ilk ele alacakları sorunun ne olacağına ilişkin soru üzerine, "Tek bir sorunu değil hepsini ele alacağız." ifadesini kullandı.

"Her alanda sanayicilerin yanında olacağız"

Adnan Dalgakıran, bugün İstanbul sanayisinin ortak geleceğine duyulan inancın kazandığını belirterek, "Bu görevi bir ayrışmanın değil, güçlü bir birlikteliğin başlangıcı olarak görüyoruz. Seçim sürecinde farklı tercihler ortaya koymuş olabiliriz ancak hepimizin ortak paydası Türk sanayisinin daha güçlü, daha rekabetçi ve daha üretken olmasıdır." diye konuştu.

Üretimden ihracata, teknolojiden finansmana kadar her alanda sanayicilerin yanında olacaklarını dile getiren Dalgakıran, "Çünkü biliyoruz ki Türk sanayisinin gerçek gücü birlikteliğimizden, üretim kültürümüzden ve ortak hedeflerimizden geliyor. Hep birlikte çalışarak Türk sanayisini dünya ölçeğinde hak ettiği konuma taşımak için var gücümüzle mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.