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Afşin'de yılda 300 bin ton gümüş, çinko ve kurşun çıkarılacak - Son Dakika

Afşin'de yılda 300 bin ton gümüş, çinko ve kurşun çıkarılacak

10.02.2022 09:55
Afşin'de yılda 300 bin ton gümüş, çinko ve kurşun çıkarılacak

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, yılda 300 bin tondan fazla gümüş, çinko ve kurşun madeninin çıkarılacağı proje ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, yılda 300 bin tondan fazla gümüş, çinko ve kurşun madeninin çıkarılacağı proje ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

Yaklaşık 1 milyar ton bakır ve Türkiye'nin en büyük linyit kömürü rezervlerini barındıran Afşin toprakları, yeni bir madencilik sahasına da ev sahipliği yapacak. Afşin ilçesinin Karaardıç mevkiinde özel bir firma tarafından 116,38 hektarlık maden sahasının 1,99 ha.'lık kısmında gümüş, kurşun ve çinko ocağı kurulacak. Kapalı ocak madenciliği ile işletilecek sahayla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ÇED süreci başlatıldı.

ÇED alanında toplam 384 bin 900 ton/yıl üretim yapılması planlanıyor. Bu üretimin, 307 bin 920 ton/yılı cevher, 76 bin 980 ton/yılının ise pasa olması bekleniyor. Gümüş, kurşun ve çinko ocağı üretimi için yıllık çalışma süresi 12 ay, ayda 25 gün, günde 24 saat olarak 3 vardiya şeklinde planlanıyor. Sahada 30 kişinin istihdam edilmesi öngörülürken, işletmede çalışacak olan işçilerin bir kısmı yöre halkından istihdam edilecek.

Ocaktan çıkarılacak kurşun, çinko ve gümüş madenleri, kamyonlar ile Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan zenginleştirme tesisine sevk edilecek. - KAHRAMANMARAŞ

Afşin'de yılda 300 bin ton gümüş, çinko ve kurşun çıkarılacak

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Çevresel Etki Değerlendirme, Kahramanmaraş, Maden, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Afşin'de yılda 300 bin ton gümüş, çinko ve kurşun çıkarılacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Afşin'de yılda 300 bin ton gümüş, çinko ve kurşun çıkarılacak - Son Dakika
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