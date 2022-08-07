Afyonkarahisar'da 2 belde ve 16 köyün geçimini sağladığı patateste rekolte yüzleri güldürdü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 2 belde ve 16 köyün geçimini sağladığı patateste rekolte yüzleri güldürdü

07.08.2022 11:04
Afyonkarahisar'da 2 belde ve 16 köyün geçimini sağladığı patateste rekolte yüzleri güldürdü

Afyonkarahisar'ın en önemli patates üretim merkezlerinden Dinar ilçesine bağlı Dombay ve Çölovası bölgesinde patates söküm sezonu başladı.

Afyonkarahisar'ın en önemli patates üretim merkezlerinden Dinar ilçesine bağlı Dombay ve Çölovası bölgesinde patates söküm sezonu başladı. Üreticilerin "sarı altın" dediği patateste bu yıl 25 bin dekar alanda rekolte yüzleri güldürürken, 150 bin tona yakın ürün alınmamasının hedeflendiği bölgede 350 haneli bir köyün tamamı ise geçimini sadece patatesten sağlıyor.

Patates üretiminde yurt genelinde önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar'da üretim bu yıl yüzleri güldürdü. Büyük bir emekle yapılan patates hasadında ürün toplama işi ise gece saat 02.30 civarında başlıyor. Tarlalara yakın yerlerde kurulan çadırlarda yaşayan tarım işçileri servislerle gece geç saatlerde toplanıyor ve işçiler 05.30 itibari ile tarlada çalışmaya başlıyor. Traktörün toprak altında sökümünü yaptığı patatesler ardından işçiler tarafından kök ve toprağından arındırılıp kasalara konuluyor. Güne çalışarak başlayan tarım işçileri, kahvaltılarını ise genelde 07.30-08.00 saatleri arasında yapıyor. Büyük bir zahmet harcadıklarını ve uykularından ödün verdiklerini belirten tarım işçileri, ekmek parası için çalıştıklarını ifade ederek, işlerinden memnun olduklarını kaydettiler.

"Yeri geliyor çocuğumuza bakmadığımız kadar ilgileniyoruz patatesle"

Patates üretimi denilince Afyonkarahisar'da ilk akla gelen yerlerden olan Dinar ilçesine bağlı Dombay ve Çölovası bölgesinde 2 belde ve 16 köyün neredeyse tamamı geçimini patates üretiminden sağlıyor. 350 hanesi olan ve tamamının patates ürettiği Okçular köyünde yaşayan üretici Ahmet Turanlı, bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu ve tüccarların patatese yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Turanlı, "Biz doğduk doğalı atadan beri patates üretimi yapıyoruz. Patatesin çilesini de çektik, cefasını da çektik ama güzelliklerini de yaşıyoruz. Ne kadar zarar etsek de yeri geliyor çocuğumuza bakmadığımız kadar ilgileniyoruz patatesle. Bu sene de hasat dönemine geldik, bu sene durumlar çok iyi şükür. Maliyetlerin artmasına, hatta katlamasına rağmen bu sene emeğimizi koruduğumuza inanıyorum. Tarım politikalarında biraz daha fazla destek sağlanırsa inadına üretime devam. Geçimimizi bununla sağlıyoruz. Burası 16 köy ve 2 kasaba olan Çölovası. 350 hanesi olan bir köyde ikamet ediyoruz ve her evde patatese dayalı bir geçim kaynağı var. Bu seneki yazlık çeşidimiz marabel. Allah eşe dosta yedirmek nasip etsin ve dostlarla beraber inşallah güzel günler gelecek" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar'da 2 belde ve 16 köyün geçimini sağladığı patateste rekolte yüzleri güldürdü - Son Dakika

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