Ağrı'da 10 Yıl Süreli Gelir Paylaşım Modeli ile Güneş Enerjisi Santrali İhalesi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ağrı'da 10 Yıl Süreli Gelir Paylaşım Modeli ile Güneş Enerjisi Santrali İhalesi

Ağrı\'da 10 Yıl Süreli Gelir Paylaşım Modeli ile Güneş Enerjisi Santrali İhalesi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde belediyeye ait taşınmaz üzerine 10 yıl süreli gelir paylaşım modeli ile güneş enerjisi santrali yapımı, kurulumu ve işletilmesi işinin ihalesi yapılacak. İhale, 12 Mart Cuma günü saat 10.00'da Patnos Belediye Başkanlığı Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.

29.02.2024 08:55  Güncelleme: 08:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da 10 yıl süreli gelir paylaşım modeli ile güneş enerjisinden elektrik üretim santrali (GES) yapımı, kurulumu ve işletilmesi işinin ihalesi yapılacak.

Ağrı ili Patnos Belediye Başkanlığının ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ağrı'nın Patnos ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait taşınmaz üzerine 10 yıl süreli gelir paylaşım modeli ile 999 kilovat (kW) şebeke bağlantılı, 1214 kilovolt-amper (kVA)??????? DC kurulu güçte fotovoltaik GES yapımı, kurulumu ve işletilmesi işinin kapalı teklif usulü ihale edilmesi kararlaştırıldı.

Muhammen bedeli 82 milyon ve yüzde 3 geçici teminatı 2 milyon 460 bin lira olan projenin ihalesi, 12 Mart Cuma günü saat 10.00'da Patnos Belediye Başkanlığı Meclis Salonu'nda yapılacak.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri gerekecek. Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecek.

Söz konusu ihaleye ait doküman, Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilecek. İştirak edeceklerin 1000 lira karşılığında idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunlu olacak.

Kaynak: AA

Belediye Başkanlığı, Patnos, Ağrı, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ağrı'da 10 Yıl Süreli Gelir Paylaşım Modeli ile Güneş Enerjisi Santrali İhalesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 10:16:20. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da 10 Yıl Süreli Gelir Paylaşım Modeli ile Güneş Enerjisi Santrali İhalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement