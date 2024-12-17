AGS Altın Gezegen'in İzni İptal Edildi

Ekonomi

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.

BDDK'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kurucularda aranan şartları kaybettiği anlaşılan Saad AL-JANABI'nin kurucu ortağı olduğu AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izninin, Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda durdurulmasına karar verdi.