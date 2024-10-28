Ahlat\'ta Tarımda Planlı Üretim ve Hibe Çağrıları Toplantısı Düzenlendi

Ekonomi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Tarımda Planlı Üretim-Yeni Destekleme Modeli" ve "TKDK IPARD 3 Hibe Çağrıları" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ahlat'ta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bitlis İl Koordinatörlüğü tarafından "Tarımda Planlı Üretim-Yeni Destekleme Modeli" ve "TKDK IPARD 3 Hibe Çağrıları" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Ahlat Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, TKDK İl Koordinatörü Bünyamin Süne, DAKA İl Koordinatörü Nurettin Polat, köy ve mahalle muhtarları ile çiftçiler ve yatırımcılar katıldı. Toplantıda Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü tarafından yapılan sunumda; 2025-2027 yıllarını kapsayan 'Tarımda Planlı Üretim ve Yeni Destekleme Modeli' anlatıldı. Akabinde TKDK İl Koordinatörü Bünyamin Süne tarafından da, 'TKDK IPARD 3 Hibe Çağrıları' hakkında sunum yapıldı. Sunumların ardından toplantı soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi. - BİTLİS