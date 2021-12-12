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Ahmet Güleç, MOSFED Başkanlığı'na yeniden seçildi - Son Dakika

Ahmet Güleç, MOSFED Başkanlığı'na yeniden seçildi

12.12.2021 15:50
Ahmet Güleç, MOSFED Başkanlığı'na yeniden seçildi

Ahmet Güleç, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanlığı'na yeniden seçildi.

Ahmet Güleç, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanlığı'na yeniden seçildi.

MOSFED'den yapılan açıklamaya göre, mobilya sektörünün dernek ve birliklerinin yanı sıra sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen MOSFED 3. Olağan Genel Kurulu'nda, sektör sorunlarından beklentilerine, gelecek hedeflerinden atılması gereken adımlara kadar birçok kritik konu ele alındı.

Açıklamada genel kuruldaki konuşmasına yer verilen MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, Türk mobilyacılarının yatırım gücü, müteşebbis yapıları ve sektöre olan tutkularıyla bugün yıllık 4,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Sektörün, dünya mobilya pazarından yüzde 2 pay aldığını belirten Güleç, "Amacımız, dünya pazar payımızı yüzde 5'e çıkarmak, mobilya ihracatında en çok ihracat yapan 5 ülkeden biri olmak. Bu hedefimize ulaşmak için elimizde çok iyi bir fırsat var. Bugün dünyanın önemli mobilya üreticileri Türkiye'deki yatırımlarını artırıyor ya da üretimin tümünü ülkemize kaydırmak için adımlar atıyor. Sektör temsilcileri olarak üzerimize düşeni yapıp doğru politikalarla dünya mobilya pazarının merkezi olacağız." ifadelerini kullandı.

Federasyon olarak mobilya sektörünün dünyaya açılması için sektör buluşmaları ve fuarlara öncülük ettiklerini aktaran Güleç, "Dünyada mobilya sektörü sürekli bir değişim ve gelişim içinde. Hedefleri olan ve bu hedefleri gerçekleştireceğine inanan mobilyacılar olarak dünyadaki değişimi yakalamalıyız. Mobilyanın bir ülkede gelişmesi demek, o ülkenin de gelişmesi demektir. Bunun en güzel örneklerini, gelişimlerini mobilyaya borçlu olan birçok ülkeden yakından görüyoruz. MOSFED olarak aynı hikayeyi ülkemizin de yazabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendi hikayemiz ile üretimi ve ihracatı artıracağız"

Ahmet Güleç, mobilya sektörünün geleceğinin son derece parlak olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye mobilya sektörü olarak 25 milyar dolarlık üretimin en az 15 milyar dolarını ihraç etme potansiyeli taşıyoruz. Pazar çeşitliliğimiz sebebiyle girdiğimiz yeni pazarlara hızla adapte olabiliyoruz ve beklentilerini son derece çabuk karşılayabiliyoruz. Biz Türk mobilyacıları olarak mobilyalarımızı 'Heartmade For Life (Hayat İçin Kalple)' sloganıyla üretip duygularımızı, kalbimizi verdiğimiz mobilyalarımızın kalitesini 'Heartmade For Life' markasıyla mühürleyeceğiz.

Tüm dünya Türkiye mobilyasını bu ayrıcalıklı marka ile tanıyacak. Markamız, mobilyalarımızın kalitesi ve standartlarının da bir mührü olacak. Birçok üreticimiz, bu mühür ile dünyaya açılmak için tasarımını, kalitesini ve teknolojisini geliştirmeye odaklanacak. Bu yatırımlarla iç pazardaki rekabetimiz ciddi oranda artacak ve Türk mobilyası gelişimini daha da hızlandıracak. Böylece sektörümüz dünyada kendine yeni bir yer edinecek. 'Heartmade For Life' markası sektöre yeni bir yön belirlerken aynı anda dünyanın gözünü yeniden Türkiye'ye çevirecek."

Sektörün içinden biri olarak son yıllarda sektörün gösterdiği değişimden gurur duyduğunu aktaran Güleç, "2000'lerin başında sadece bölgesel bir oyuncu olan sektörümüz, bugün üretim ve ihracatta 20 kattan fazla büyümeyi başardı. Mobilya sektörü bu süre zarfında dünya ihracat sıralamasında 23. sıradan 8. sıraya yükseldi. 2000 yılında 160 milyon dolar ihracat karşılığında 280 milyon dolar ithalat yapıyorduk. Bugün ise yıllık 4 milyar doları aşkın ihracatı konuşuyor, ülke ihracatından önemli pay alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güleç, Türkiye'nin sektörde dünyanın 12. büyük üreticisi olduğunu belirterek, dünya ihracatında 8. sıraya yükselerek ilk 10'a girdiklerini, sektör üretiminin yüzde 40'ını 200 ülkeye ihraç ettiklerini ve alım gücü yüksek pazarlarda katma değerli ihracat yaptıklarını kaydetti.

Togo Cumhuriyeti, Ahmet Güleç, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ahmet Güleç, MOSFED Başkanlığı'na yeniden seçildi - Son Dakika Ekonomi


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