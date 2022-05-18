Ahşap işçiliği, mobilya ve yatak imalatı sektörleri Hindistan'da buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ahşap işçiliği, mobilya ve yatak imalatı sektörleri Hindistan'da buluşuyor

18.05.2022 15:57
Ahşap işçiliği, mobilya ve yatak imalatı sektörleri Hindistan'da buluşuyor

Ahşap ve mobilya imalat endüstrisi için önemli fuarlardan biri olan Indiawood'un 12'ncisi, 2-6 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Ahşap ve mobilya imalat endüstrisi için önemli fuarlardan biri olan Indiawood'un 12'ncisi, 2-6 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Nuernberg Messe Hindistan tarafından düzenlenen Indiawood'un 12'ncisi 2 - 6 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Beş gün sürecek etkinlikte, yenilikçi ürünler ve son teknolojik gelişmeler hakkında bilgiler verilecek. Hindistan mobilya pazarının 2025 yılı sonuna kadar 27 milyar doları geçmesi ve Hindistan'daki mobilya pazarını milyar dolarlık bir endüstri haline getirmesi bekleniyor. Hindistan mobilya pazarının büyümesine katkıda bulunan faktörler arasında orta sınıf nüfusu, harcanabilir gelir artışı ve kent yerleşimlerinin artan sayısı yer alıyor.

Etkinlikte, mobilya üreticileri, kereste üreticileri, pano üreticileri, aksesuar ve parça üreticileri, tüccarlar, mimarlar, inşaatçılar ve iç mekan tasarımcıları dahil olmak üzere tüm alanlardan ziyaretçiler beş günlük etkinlikte son teknolojiler ve yeniliklerle tanışacak. 3 Haziran'da gerçekleştirilecek bir günlük konferans olan "Mimaride ve Tasarımda Ahşap (Wood in Architecture and Design), mimari ve tasarımda ahşabın çok yönlülüğünü, dayanıklılığını ve uygulamasını keşfetmek için ortak bir platformda buluşturmayı hedefliyor. Etkinliğin diğer katılımcıların yanı sıra mimarları, yapı mühendislerini, tasarımcıları ve toptan kereste üreticilerini çekmesi bekleniyor.

Uluslararası Yatak ve Döşeme Üretim Teknolojisi Fuarı; makine, malzeme, üretim araçları ve aksesuarları 2 - 5 Haziran tarihleri arasında Bangalore Uluslararası Fuar Merkezi'nde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor Dursun Özbek'ten başkanlık vaadi: Seçilirse Fatih Terim'i yine takımın başına geçirecek Dursun Özbek'ten başkanlık vaadi: Seçilirse Fatih Terim'i yine takımın başına geçirecek
Kaynak: İHA

Haziran, India, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ahşap işçiliği, mobilya ve yatak imalatı sektörleri Hindistan'da buluşuyor - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
15:49 Sevgilisi Elif'in ölümü için 'intihar' demişti! Bıçakta parmak izi bulununca tutuklandı
15:48 Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:02:27. #1.11#
SON DAKİKA: Ahşap işçiliği, mobilya ve yatak imalatı sektörleri Hindistan'da buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement