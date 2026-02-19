Airbus Üretim Hedeflerini Düşürdü - Son Dakika
Airbus Üretim Hedeflerini Düşürdü

19.02.2026 14:58
Airbus, motor tedarikçisiyle kriz nedeniyle dar gövdeli uçak üretim hedeflerini revize etti.

Havacılık ve uçak üretim şirketi Airbus, motor tedarikçisi Pratt & Whitney ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle dar gövdeli uçak üretim hedeflerini düşürdü.

Airbus, 2025 yılı finansal sonuçlarını ve 2026-2027 üretim beklentilerini açıkladı. Buna göre, şirketin toplam geliri bir önceki yıla göre yüzde 6 artışla 73,4 milyar avroya yükseldi.

Operasyonel verimliliğin bir göstergesi olan düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi karı da yüzde 33'lük artışla 7,1 milyar avro seviyesine ulaştı.

Şirketin net karı ise yıllık bazda yüzde 23 artarak 5,2 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Güçlü nakit akışı sonrası şirket yönetimi, hissedarlarına hisse başına 3,20 avro temettü ödenmesini genel kurula teklif etti.

Avrupalı üretici karı ve gelirlerini artırmasına rağmen motor tedarikçisi Pratt & Whitney ile yaşanan kriz nedeniyle üretim hedeflerini revize etmek zorunda kaldı.

Finansal başarılara karşın üretim tarafında tedarik zinciri darboğazı yaşanıyor. Airbus, özellikle dar gövdeli uçak segmentindeki hedeflerini güncelledi.

Daha önce 2027 yılı için aylık 75 uçak olarak belirlenen üretim hedefi, "2027 sonuna kadar 70-75 uçak" aralığına çekildi. Şirketin şu anki üretim kapasitesi aylık 60 adet seviyesinde seyrediyor.

Motor tedarikçisiyle anlaşmazlık

Airbus, hedeflerdeki sapmanın ana sorumlusu olarak motor tedarikçisi Pratt & Whitney'i (P&W) işaret etti. Şirketin açıklamasında, "A320 ailesinde, Pratt & Whitney'in Airbus tarafından sipariş edilen motor sayılarını taahhüt etmedeki başarısızlığı, bu yılki öngörülerimizi ve üretim artış ivmemizi olumsuz etkiliyor." ifadeleri yer aldı.

Hatalı üretim sonrası artan denetim yükü ve yedek parça kıtlığıyla mücadele eden P&W'nin aksine, diğer ana tedarikçi CFM'in de mevcut taahhütlerine odaklanarak oluşan boşluğu doldurmaya yanaşmaması, Airbus'ın manevra alanını daraltıyor.

Airbus'ın 2026 yılı için iddialı hedeflerini koruması da dikkati çekti. Şirket, bu yıl 870 uçak teslimatı gerçekleştirmeyi ve faiz ve vergi öncesi karını 7,5 milyar avroya çıkarmayı planlıyor.

Öte yandan, küresel rekabette ABD'li rakip Boeing, 2025'i 600 teslimatla Airbus'ın gerisinde tamamlamasına rağmen, aldığı yeni sipariş miktarıyla Airbus'ı geride bıraktı. Bu durum, Boeing'in kriz sonrası dönemdeki en güçlü toparlanma sinyali olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Havacılık, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Airbus Üretim Hedeflerini Düşürdü

Airbus Üretim Hedeflerini Düşürdü
