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AirChina, Çin'in yerli yolcu uçaklarından 17 adet satın alacak - Son Dakika
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AirChina, Çin'in yerli yolcu uçaklarından 17 adet satın alacak

Çin'in bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi AirChina, Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) tarafından üretilen 17 yerli yolcu uçağı satın alacağını bildirdi. Şirket, C919'dan 6 ve ARJ21'den 11 sipariş verdi. Uçakların 2024 ve 2025 yılları içinde teslim edilmesi planlanıyor.

AirChina, Çin\'in yerli yolcu uçaklarından 17 adet satın alacak
25.12.2023 - 20:17,
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Çin'in bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi AirChina, Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) tarafından üretilen 17 yerli yolcu uçağı satın alacağını bildirdi.

Şanghay Borsası'na yaptığı bildirime göre şirket, orta mesafe yolcu uçağı C919'dan 6 ve kısa mesafe bölgesel yolcu uçağı ARJ21'den 11 sipariş verdi.

AirChina, C919'ları her biri 108 milyon dolar, ARJ21'leri ise her biri 38 milyon dolar baz fiyattan satın almak üzere anlaşmaya varırken, nihai fiyatta indirim yapılabileceği belirtildi.

Uçakların 2024 ve 2025 yılları içinde teslim edilmesi planlanıyor.

Anlaşmada, piyasaya yeni sürülen C919 yolcu uçağı için ilk satışlardan daha yüksek bir baz fiyat belirlenmesi dikkati çekti.

Devlete ait China Eastern havayolu şirketi, 2021'de tanesi 99 milyon dolardan 5 adet C919 satın almak üzere COMAC ile anlaşmaya varmıştı.

C919'un ilk teslimatı 9 Aralık 2022'de yapılmış, uçak ilk ticari seferini 28 Mayıs'ta Şanghay ile Pekin arasında yapmıştı.

China Eastern, 28 Eylül'de 2024 ile 2031 arasında 100 C919 daha satın almak üzere anlaştıklarını duyurmuştu.

Çin'in büyük oranda yerli üretim ilk orta mesafe yolcu uçağı olan C919, "Boeing 737" ve "Airbus 320" model yolcu uçaklarının muadili olarak görülüyor.

Dünyada sivil havacılık sektöründe en yaygın kullanılan uçak tipi olan tek koridorlu ve dar gövdeli yolcu uçağının piyasaya girmesiyle Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Bütünüyle yerli nitelik taşımıyor

COMAC tarafından 2008'de geliştirilmeye başlanan C919, ülkenin bu alanda dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflese de jet motoru ve kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketlerince üretildiğinden bütünüyle yerli nitelik taşımıyor.

ARJ21 yolcu uçakları da Boeing ortaklığı McDonnell Douglas'ın "MD-80" ve "MD-90" tipi uçaklarının Çin'de lisanslı montajlanmasıyla üretiliyor.

COMAC, ayrıca "C929" adını verdiği geniş gövdeli uzun mesafe yolcu uçağı modelini de geliştiriyor.

Kaynak: AA
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Çin Halk Cumhuriyeti, Çin, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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