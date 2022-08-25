Çanakkale'ye 4'üncü köprü müjdesi - Son Dakika
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Çanakkale'ye 4'üncü köprü müjdesi

25.08.2022 14:06
Çanakkale'ye 4'üncü köprü müjdesi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, şehri ortadan ikiye bölen Sarıçay üzerine 4'üncü araç köprüsü yapılacağının müjdesini verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, şehri ortadan ikiye bölen Sarıçay üzerine 4'üncü araç köprüsü yapılacağının müjdesini verdi.

Çanakkale'de şehri ortadan ikiye bölen Sarıçay üzerine 4'üncü araç köprüsü yapılacağının müjdesini veren AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, yaptığı açıklamasında, "Sarıçay'ın ıslahı, köprü projesi, şehrimizin uzun yıllardır çözülmesi beklenen konularından biri. Mesele Çanakkale ise herkesin siyasi görüşlerini bir tarafa bırakıp taşın altına elini koyması gerekiyor. Bizler siyasetçiyiz. Elbette farklı görüşlerimiz olacak, tartışacağız. Ancak bu tartışmalar Çanakkale daha iyi olsun diye, Çanakkale daha çok gelişsin, sorunları ivedi bir şekilde çözülsün diye olmalıdır. Sarıçay'ın ıslahına yönelik ihale hazırlıkları başlamıştı. Sarıçay ıslahı 1'inci kısım inşaatı işinin, Ekim ayının ilk haftasında ihaleye çıkılması planlanıyor. Sonrasında hızlı bir şekilde, kademe kademe çalışmalara başlanılacak. Maliyeti 31 milyon TL olarak belirlendi. Bu çalışma çerçevesinde ayrıca Sarıçay üzerine DSİ tarafından 4'üncü Taşıt Köprüsü yapılacak. Köprünün konumlanacağı toplam uzunluk 2 bin 350 metre. Mücavir alanda olduğu için köprüyü belediyenin yapması gerekiyordu. Bu konu Sayın Başkanın da vaatleri arasındaydı. Ancak uzun süre adım atılmayınca, hemşehrilerimizin daha fazla mağdur olmaması adına DSİ yapacak. 4'üncü Taşıt Köprüsü, elzem bir köprü. Yapıldığı takdirde trafiği rahatlatacak, yeni gelişen bölgelere ulaşım daha kolay olacak. Bu köprü alternatif bir ana arter olacak. Şehri, Esenler ve yeni gelişen Tekzen bölgesi ile bağlayacak. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu'yla takip ettiğimiz bir konuydu. Yakın zamanda da Sarıçay'ı yerinde inceleyerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgi almıştık. DSİ Müdürlüğümüz başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Bülent Turan, Milletvekili, Çanakkale, AK Parti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale'ye 4'üncü köprü müjdesi - Son Dakika

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