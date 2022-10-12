AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına geçmesiyle doların ateşi yükseldi. Fed'in aksine Merkez Bankası'nın da faiz indirmesiyle kurdaki yükseliş durdurulamaz oldu.

7 EKİM'DE REKOR KIRDI

Fed'in faizi seri şekilde yükseltmesiyle 18 liranın üzerine çıkan kur, 7 Ekim tarihinde 18,74'le rekor tazeledi. Dolar şu sıralar ise 18,50-18,60 arasında gidip geliyor.

DOLAR YÜKSELDİKÇE FİYATLAR ARTIYOR

Türkiye'de kurun yüksek olması, fiyatları da doğrudan etkiliyor. İthal ürünlerin fiyatının dolar üzerinden belirlenmesi nedeniyle fiyatlar otomatik olarak yükseliyor. Özellikle teknoloji ürünleri dolar nedeniyle cep yakıyor.

KÜLÜNK'TEN AKILLARA ZİYAN ÇIKIŞ

Herkes doların düşmesini dört gözle beklerken, AK Partili Metin Külünk'ten akıllara ziyan bir çıkış geldi. Doların düşmemesini dolarizasyona bağlayan Külünk, vatandaşın elindeki doları çıkarmasıyla kurun 7-8 liralara düşeceğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE DOLAR 7-8 LİRAYA DÜŞER"

Külünk dijital yayın yapan Polemik TV'de katıldığı bir programda, "1947'li yıllardan beri, IMF politikalarından beri Türkiye bir dolarizasyon problemi yaşıyor. Bugün Türkiye'de vatandaş mevduat tasarruf aracı olarak kullandığı doları elinden çıkarırsa, Türkiye'de dolar 7-8 liraya düşer." ifadelerini kullandı.