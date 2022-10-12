AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer

12.10.2022 22:32

AK Partili Metin Külünk'ten dolar kuruyla ilgili şaşkınlık yaratan bir çıkış geldi. Türkiye'de doların düşmemesini dolarizasyona bağlayan Külünk, vatandaşın elindeki doları çıkarmasıyla kurun 7-8 liralara düşeceğini belirtti.

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına geçmesiyle doların ateşi yükseldi. Fed'in aksine Merkez Bankası'nın da faiz indirmesiyle kurdaki yükseliş durdurulamaz oldu.

7 EKİM'DE REKOR KIRDI

Fed'in faizi seri şekilde yükseltmesiyle 18 liranın üzerine çıkan kur, 7 Ekim tarihinde 18,74'le rekor tazeledi. Dolar şu sıralar ise 18,50-18,60 arasında gidip geliyor.

DOLAR YÜKSELDİKÇE FİYATLAR ARTIYOR

Türkiye'de kurun yüksek olması, fiyatları da doğrudan etkiliyor. İthal ürünlerin fiyatının dolar üzerinden belirlenmesi nedeniyle fiyatlar otomatik olarak yükseliyor. Özellikle teknoloji ürünleri dolar nedeniyle cep yakıyor.

KÜLÜNK'TEN AKILLARA ZİYAN ÇIKIŞ

Herkes doların düşmesini dört gözle beklerken, AK Partili Metin Külünk'ten akıllara ziyan bir çıkış geldi. Doların düşmemesini dolarizasyona bağlayan Külünk, vatandaşın elindeki doları çıkarmasıyla kurun 7-8 liralara düşeceğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE DOLAR 7-8 LİRAYA DÜŞER"

Külünk dijital yayın yapan Polemik TV'de katıldığı bir programda, "1947'li yıllardan beri, IMF politikalarından beri Türkiye bir dolarizasyon problemi yaşıyor. Bugün Türkiye'de vatandaş mevduat tasarruf aracı olarak kullandığı doları elinden çıkarırsa, Türkiye'de dolar 7-8 liraya düşer." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Metin Külünk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer - Son Dakika


Son Dakika
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
21:23 Galata Kulesi'nden atlayarak intihar eden adamın o anlara ait görüntüsü ortaya çıktı!
21:17 Facebook yeni nesil metaverse gözlüğünün tanıtımını yaptı: Meta Quest Pro'nun fiyatı 1499 dolar
20:47 Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil
19:54 Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor
19:46 Babasının, "Neden çalışmıyorsun?" diyerek dövdüğü kadının kafasına 10'dan fazla dikiş atıldı
19:33 Siirt'te bıttım hasadı başladı! Geçen yıl 300 lira olan fiyat bu yıl 500 liraya yükselecek
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:44 Muğla'da genç kız 4. kattan beton zemine düştü! Feci olay saniye saniye kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 23:03:13. #1.12#
SON DAKİKA: AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement