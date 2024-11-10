Akaryakıt Sektöründe Kayıt Dışı Azalıyor

Ekonomi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Akaryakıt sektörüne yönelik yaptığımız önemli düzenlemeler ve artan saha denetimleriyle kayıt dışılığı azaltıyoruz. Akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi zorunluluğu da yılbaşında yürürlüğe giriyor" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akaryakıt sektörüne yönelik yaptığımız önemli düzenlemeler ve artan saha denetimleriyle kayıt dışılığı azaltıyoruz. Akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi zorunluluğu da yılbaşında yürürlüğe giriyor. Tüm sektörlerde vergi kayıp ve kaçağına yol açanların takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.