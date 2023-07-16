Akaryakıtta ÖTV tutarının artmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Akaryakıtta ÖTV tutarının artmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı

16.07.2023 00:56

Akaryakıtta ÖTV tutarlarını artıran karar Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girdi. ÖTV tutarlarındaki artış, bazı ürünlerde litre başına 5 liraya yakın oldu.

Akaryakıtta ÖTV tutarlarını artıran karar Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girdi. ÖTV tutarlarındaki artış, bazı ürünlerde litre başına 5 lirayı buldu.

HANGİ ÜRÜNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Böylelikle, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı toplamda 7,52 lira, 98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,99 lira olacak. Motorinin litresi üzerinden 7,05 lira, LPG otogazda da 5.77 lira ÖTV alınacak.

Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve benzinde litre başına 5 lira yükseltilmiş oldu. Düzenlemeden önce benzinden litrede 2,52 TL, motorinden 2,05 TL ÖTV alınıyordu. Bu artışların pompa satış fiyatına yansımasının KDV'si ile birlikte 6 lira olması bekleniyor.

Kararla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimden kaynaklı akaryakıt ürünlerinde meydana gelen maliyet artışının tüketicinin kullandığı akaryakıt ürünlerine yansımaması ve enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (akaryakıtlar ve akaryakıt harici petrol ürünleri vb.) maktu ÖTV tutarlarında 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artırımı yapılmamıştır.

Bunun sonucunda benzinde, motorinde ve diğer ürünlerde vergi yükleri %50'leri aşan oranlarda düşmüştür. Ancak günümüzde, deprem afetleri nedeniyle ortaya çıkan ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve Hazine nakit rezervinin güçlü seviyede tutulabilmesi için akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünlerinin ÖTV tutarlarının Cumhurbaşkanına verilen yetki sınırları içerisinde güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktu ÖTV tutarları; benzinde ve motorinde 5 TL, LPG de 4 TL, diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır."

YORUMLAR
500

ÖTV, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıtta ÖTV tutarının artmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı - Son Dakika


Son Dakika
00:24 Akaryakıtta ÖTV tutarının artmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı
00:19 Akaryakıtta ÖTV tutarının artmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı
23:20 Şoförden, taksi sorununa yeni bir boyut kazandıracak talep! Yolcular neye uğradığını şaşırdı
23:15 Şoförden, taksi sorununa yeni bir boyut kazandıracak talep! Yolcular neye uğradığını şaşırdı
22:41 Erzurum'da Kalp Krizi Geçiren Hınıs Belediye Başkanı Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı
22:38 Erzurum'da kalp krizi geçiren Hınıs Belediye Başkanı helikopterle hastaneye kaldırıldı
22:37 Merkez Hakem Kurulu'nun Yeni Başkanı Ahmet İbanoğlu Oldu
22:35 Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ahmet İbanoğlu oldu
22:20 Martı Teknoloji CEO'su Oğuz Alper Öktem'in Türkevi ziyareti eleştirilere neden oldu
22:16 New York Başkonsolosu'nun yanında elleri cebinde dolaşan Martı CEO'su Öktem'e tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2023 02:07:16. #1.11#
SON DAKİKA: Akaryakıtta ÖTV tutarının artmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement