Akbank'tan taksitler iki kez çekildi, bankadan açıklama geldi - Son Dakika
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Akbank'tan taksitler iki kez çekildi, bankadan açıklama geldi

08.10.2022 13:31
Akbank'tan taksitler iki kez çekildi, bankadan açıklama geldi

Akbank kredi kartı kullanıcılarının kartlarından taksitler iki kez çekildi.

Akbank kredi kartı kullanıcılarının kartlarından taksitler iki kez çekildi. Banka yaptığı açıklamada, 'teknik arızanın' giderilmeye çalışıldığını açıkladı.

Akbank kullanıcıları mobil ve internet bankacılığı açtıklarından taksitlerinin iki kez çekildiğini fark etti. Konu sosyal medyada gündeme gelince banka sosyal medya hesabından şu açıklamaya yer verdi: "Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın ek kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz". - BURSA

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Akbank'ın mobil uygulaması çöktü! Milyonlarca müşterinin kredi kartlarında yanlış bakiye sorunu yaşanıyor Akbank'ın mobil uygulaması çöktü! Milyonlarca müşterinin kredi kartlarında yanlış bakiye sorunu yaşanıyor Akbank'tan tekrar eden harcamalar için açıklama! Akbank'tan tekrar eden harcamalar için açıklama!
Kaynak: İHA

Hakan Binbaşgil, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akbank'tan taksitler iki kez çekildi, bankadan açıklama geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akbank'tan taksitler iki kez çekildi, bankadan açıklama geldi - Son Dakika
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