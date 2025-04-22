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Ekonomi

Akbank'tan Yeni Mobil Menü ile Yenilik

Akbank, 'Senin İçin' menüsüyle müşteri deneyimini geliştiren akıllı çözümler sunuyor.

22.04.2025 13:12
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Akbank, yenilediği "Senin İçin" menüsüyle mobil bankacılıkta müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, menü, yeni özellikleriyle, Akbank Mobil, "Giderlerim", "Aracım" ve "Evim", "Seyahatim" başlıkları altında, Akbanklıların finansal ve finans ötesi ihtiyaçlarına tek platformda uçtan uca bir deneyimle yanıt veriyor.

Müşteri ihtiyaçlarına proaktif ve akıllı çözümler sunmayı hedefleyen banka, menüyle Akbanklıların yaşamlarını kolaylaştıracak katma değerli servisleri tek çatı altında buluşturuyor. Böylece banka, müşterilerine, finansal çözümleri finans dışı hizmetlerle destekleyen bütünleşik dünya sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, mobildeki dönüşümün müşterilerin beklentileri doğrultusunda şekillendiğini vurgulayarak, dijitalleşmenin yalnızca bankacılık işlemlerini kolaylaştırmakla kalmadığını, aynı zamanda müşterilerin hayatını daha akıllı ve verimli yönetme ihtiyacına da yanıt verdiğini belirtti.

Menüyü uçtan uca yeniden tasarlayarak, daha bütünsel ve yenilikçi hizmetler bütününe dönüştürdüklerini aktaran Yüce, "Böylece Akbanklılara kişiselleştirilmiş, proaktif ve entegre çözümler sunarak, bankacılık hizmetlerini günlük yaşamın her anına eşlik eden bir çözüm ortağı konumuna taşıyoruz. Farklı uygulamalardan sağlanan finans ve finans ötesi hizmetleri tek bir platformda sunarak müşterilerimizin her anına hız, kolaylık ve esneklik katıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüce, yapay zeka destekli önerilerle kullanıcıların ihtiyaçlarını öngördüklerini aktararak, "Doğru zamanda doğru çözümlerle kullanıcıların yanlarında yer alıyoruz. Yeni nesil çözümleriyle Akbank Mobil, her Akbanklının ritmine uyum sağlayarak hayatını güvenle ileri taşımasına destek olmayı sürdürecek." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Akbank, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akbank'tan Yeni Mobil Menü ile Yenilik - Son Dakika

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