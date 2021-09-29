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Akbank ve Mükellef'ten girişimcilere şirket kurma desteği - Son Dakika

Akbank ve Mükellef'ten girişimcilere şirket kurma desteği

29.09.2021 14:28
Akbank ve Mükellef'ten girişimcilere şirket kurma desteği, System.String[]

Akbank, sıfırdan bir işletme kurmak isteyenlerin ihtiyaç duyabileceği, şirket kurulumundan online muhasebe programına, e-Fatura'dan e-Arşiv Fatura'ya kadar tüm finansal süreçleri yönetmeye imkan tanıyan Mükellef ile iş birliği gerçekleştirdi.

Akbank, sıfırdan bir işletme kurmak isteyenlerin ihtiyaç duyabileceği, şirket kurulumundan online muhasebe programına, e-Fatura'dan e-Arşiv Fatura'ya kadar tüm finansal süreçleri yönetmeye imkan tanıyan Mükellef ile iş birliği gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, online şirket kurma platformu Mükellef ile yaptığı iş birliği sayesinde iş kurmak isteyenlerin hayatlarını kolaylaştırıyor.

İş birliği kapsamında Mükellef'ten şirketi kurarak Akbank Girişimci Programı'na başvuranlar ve devamında mobilden veya şubeden Akbanklı olup ticari hesap açan yeni müşterilere 12 ay boyunca Mükellef üyeliğinde aylık 30 TL indirim sağlanıyor. Üstelik Akbank Kart'la yapacakları 295 TL değerindeki bir aylık Mükellef üyelik ödemesi de kartlarına iade ediliyor. Ayrıca, Akbank Mobil veya Akbank İnternet'ten EFT ve havale işlemlerini ücretsiz gerçekleştirebiliyor, ortak ATM ve yurt dışı ATM'lerden ücretsiz para çekebiliyor ve Akbank ATM'lerinden limit üstü para çekme işlemlerini de ücretsiz yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, büyüyen ekonomilerin en önemli bileşenleri arasında olan girişimciliğin desteklenmesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Bir girişimin hayata geçebilmesinde iş fikri kadar bu iş fikrinin uygulanabilmesi için gerekli finansman ve yönetim tecrübesinin de bir araya getirilmesi gerekiyor. Ancak çoğu zaman girişimcilerimiz finansmana erişimde zorluklar yaşıyor ve desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Bu bakımdan işlerini kurma ve büyütme fırsatı yakalayamıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu noktada girişimcilik ekosistemine değer katan birçok çözüm sunduklarını aktaran Oğuz, Akbank olarak girişimcilere sadece finansal destek sağlamadıklarını, onlara özel eğitim ve mentorluk programları düzenlediklerini de bildirdi.

Oğuz, şimdi de Mükellef ile yaptıkları iş birliğiyle girişimcilere bu yolculuklarının ilk gününden itibaren destek olmaya çalıştıklarını aktararak, "Mükellef ile girişimcilerimiz, sıfırdan şirketlerini kolaylıkla kurup sonrasında online ön muhasebe programı, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Serbest Meslek Makbuzu hizmeti gibi tüm finans süreçlerini dijital olarak yönetebilecek. Üstelik Mükellef üyelik ödemelerinde indirimle birlikte Akbank olarak sunduğumuz pek çok ürün ve hizmetten de ücretsiz yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.

"Bireysel girişimcilerin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyoruz"

Mükellef Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Okan Şafak da bireysel girişimcilerin, yeni iş fikirlerini kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde hayata geçirmek için şirket kuruluşundan finansal süreçlerin yönetimine kadar tüm ihtiyaçlarına cevap veren bir online platform olduklarını belirtti.

Hayallerinin peşinden gitmek isteyen girişimcilerin her zaman yanında olduklarını aktaran Şafak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda güçlü iş birliklerine imza atmayı sürdürüyoruz. Bunun bir yenisini Akbank ile hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Akbank'ın girişimcilere sunduğu çözümlerle Mükellef'in girişimcilerin her ihtiyacında yanında olduğu hizmetler birbiriyle çok uyumlu. Mükellef olarak bireysel girişimciliğin ülke ekonomimize büyük katkısı olduğunun bilinciyle girişimcilerin hayatını kolaylaştırmak üzere çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

Hakan Binbaşgil, Türk Lirası, İnternet, ATM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akbank ve Mükellef'ten girişimcilere şirket kurma desteği - Son Dakika Ekonomi


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