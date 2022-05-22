Akçadağ'da 100 bin sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika
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Akçadağ'da 100 bin sebze fidesi dağıtıldı

22.05.2022 10:37
Akçadağ'da 100 bin sebze fidesi dağıtıldı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde vatandaşlara ilçe belediyesi tarafından 100 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde vatandaşlara ilçe belediyesi tarafından 100 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Akçadağ Belediyesi domates, salatalık, biber ve patlıcan çeşitlerinden oluşan 100 bin sebze fidesi vatandaşlarla ücretsiz olarak dağıtıldı. Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'ında katıldığı organizasyonda ilçe genelinde yerli üretimi artırmak ve ilçe ekonomisini canlandırmak amacıyla kırsal kalkınma hamlesi çerçevesinde yerli üreticilere sebze fidesi desteği sağlandı. Üreticilere desteklerinin süreceğini kaydeden Başkan Kazgan" İlçemizde tarımı geliştirmek ve üreticilerimize destek olmak amacı ile Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizin ürettiği sebze fidelerini teslim alarak çiftçilerimize dağıtımına başladık. Bundan sonraki süreçte de inşallah üreticilerimize desteklerimiz devam edecektir" diye konuştu. - MALATYA

Akçadağ'da 100 bin sebze fidesi dağıtıldı
Akçadağ'da 100 bin sebze fidesi dağıtıldı
Akçadağ'da 100 bin sebze fidesi dağıtıldı
Akçadağ'da 100 bin sebze fidesi dağıtıldı
Akçadağ'da 100 bin sebze fidesi dağıtıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ali Kazgan, Hisarcık, Malatya, Akçadağ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akçadağ'da 100 bin sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akçadağ'da 100 bin sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika
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