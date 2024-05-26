Ekonomi

Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi'ne ait 17 dönümlük inşaat alanına sahip arazide, 280 dükkanlık Akdeniz Sanayi Sitesi (Akdeniz Modern) projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi'ne ait arazide yapılacak olan 280 dükkanlık Akdeniz Sanayi Sitesi (Akdeniz Modern) projesinin temel atma töreni, Antalya siyaset, sivil toplum kuruluşu ve iş dünyasından çok sayıda temsilcinin katılımı ile gerçekleştirildi. Törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Kepez Belediye Başkan Vekili Refik Emre Alptekin, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, Esnaf Odaları, Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanları, STK Başkanları ve çok sayıda sanayi esnafı katıldı.

Büyük mücadeleler verdik

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk, projenin hayata geçmesinde bu güne kadar verilen mücadelelerden bahsetti. Valilik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanları dahil emeği geçenlere teşekkür eden Öztürk, proje hakkında bilgiler verdi. Kooperatife ait arsanın 45 yıldır 300'e yakın gece kondu ile işgal altında olduğunu söyleyen Öztürk, yıllarca süren mücadele ile gecekonduların alandan tahliye edilmesinin tarihi bir başarı olduğunu vurguladı.

Gelinen noktada 208 adet, üçer katlı modern dükkanlara sahip sanayi sitesine kavuşacaklarını anlatan Öztürk, "İlgili belediyelerimizin alt ve üst yapı çalışmaları ile 2500 iş yerinden oluşan mevcut Akdeniz Sanayi Sitemiz, bu proje ile 2700'ün üzerinde dükkan ve yaklaşık 17 bine çıkacak çalışan sayısı ile dev bir kompleks haline gelecek" dedi.

Akdeniz Sanayi Sitesinin kuruluş yıllarından bu güne geldiği süreci de özetleyen Öztürk, konuşmasını sonunda okuduğu esnaf şiiri ile alkış topladı.

Projeye katkılarımız devam edecek

Kepez Belediye Başkan Vekili Refik Emre Alptekin de yaptığı konuşmada, Akdeniz Sanayi Sitesi'nin Kepez ve Antalya ticaretine sağladığı artılardan bahsetti ve Kepez Belediyesi olarak projeye katkılarının devam edeceğini söyledi. Alptekin konuşmasının sonunda, '31 Mart yerel seçimlerinde başkan seçilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de tekrar esnaf ile buluşması için, yüce Türk adaletinin ferasetine ve sağduyusuna güveniyoruz" dedi.

Temel atma töreni finalinde konuşmasını gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise otobüs ve traktörü ile sanayiye geldiği yıllardan ve siyasete geçiş sürecinden bahsetti. Projenin tamamlanması ile oluşacak iş ve ekonomik hacmin önemi vurgulayan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT ve diğer tüm birimler olarak gerekli tüm desteğin verildiğini ve verilmeye de devam edileceğini söyledi.

Dev tesisin temeli atıldı

Konuşmaların ardından davetlilerin katılımı ile 280 dükkanlık dev tesisin temeli dualar eşliğinde atıldı. Tören sonrası misafirler hazırlanan kokteylde bir araya geldi, sohbet etti. - ANTALYA