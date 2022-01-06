Üye Girişi
Akfen GYO'nun toplam portföy değeri 5 milyar TL'yi aştı - Son Dakika

Akfen GYO'nun toplam portföy değeri 5 milyar TL'yi aştı

06.01.2022 10:56
Akfen GYO'nun toplam portföy değeri 5 milyar TL'yi aştı

Akfen Gayrimenkul Ortaklığı'nın (Akfen GYO) Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rusya'da sahibi olduğu 21 otel, 2 öğrenci yurdu ve 1 ofis binasından oluşan portföyün değeri 5 milyar TL'nün üzerine çıktı.

Akfen Gayrimenkul Ortaklığı'nın (Akfen GYO) Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rusya'da sahibi olduğu 21 otel, 2 öğrenci yurdu ve 1 ofis binasından oluşan portföyün değeri 5 milyar TL'nün üzerine çıktı.

Şirket açıklamasına göre, 2021 yılıyla birlikte birçok tedbir adımını atarak portföyünü zenginleştiren ve sermayesini 7 kat artıran Akfen GYO'nun gelirlerinin artması, portföy varlık değerlerine de olumlu yansıdı.

Akfen GYO, 1 yılda gerçekleştirdiği 4 sermaye artışı ile portföyünü salgının olumsuz etkisini bertaraf edecek şekilde zenginleştirirken, mevcut portföyün kira kontratlarını, gelirlerinde artış sağlayacak şekilde düzenledi. Bu adımlar sonucu Akfen GYO'nun portföyündeki otellerden elde ettiği gelirler salgın öncesi dönemin üzerine çıktı.

Akfen GYO'nun portföyündeki varlıkların gelirlerinin salgın öncesi dönemi de aşması, bu varlıkların değerine yansıdı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rusya'da sahibi olduğu 21 otel, 2 öğrenci yurdu ve 1 ofis binasından oluşan portföyün değeri geçen yıla göre avro bazında yüzde 19, TL bazında ise 2 kata varan artış gösterdi.

Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ tarafından Akfen GYO portföyüne yönelik hazırlanan gayrimenkul değerleme raporlarıyla birlikte Akfen GYO'nun varlıklarının toplam değeri 5 milyar TL'yi geçti.

Akfen GYO'nun toplam portföy değeri 5 milyar TL'yi aştı

YORUMLAR
500

Gayrimenkul, Türk Lirası, Yatırım, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akfen GYO'nun toplam portföy değeri 5 milyar TL'yi aştı - Son Dakika Ekonomi


İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez AK Parti seçmenine küfürler yağdırdı İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez AK Parti seçmenine küfürler yağdırdı         
11:47
TÜSİAD hükümetin ekonomi politikasını enflasyon üzerinden eleştirdi: Atılan adımlar tekrar gözden geçirilmeli TÜSİAD hükümetin ekonomi politikasını enflasyon üzerinden eleştirdi: Atılan adımlar tekrar gözden geçirilmeli         
11:42
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim         
10:55
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı? Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?         
08:37
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Yaralı tilkiye işkence videosu yürekleri sızlattı! Tepkiler sonrası valilik harekete geçti Yaralı tilkiye işkence videosu yürekleri sızlattı! Tepkiler sonrası valilik harekete geçti         
00:31
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48

Son Dakika Haberleri
11:34 Cumhurbaşkanı Tokayev talep etti, Rusya Kazakistan'a girdi!
11:28 Fırıncılar arasındaki rekabet ekmek fiyatını düşürdü
11:25 Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı
11:22 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Ben daha Adanalıyım"
11:20 Tezgahtarın ruhu bile duymadı! Hırsız 11 adet çeyrek altını çaldı
11:17 Arnavutköy'de takip ettiği kadının telefonunu işte böyle çaldı
11:02 Özel haber! Kazakistan'da yaşanan isyanda Sedat Peker ayrıntısı: Provokatör arkadaşı mı?
11:01 Altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 Koronavirüsün Delta ve Omicron varyantlarıyla gribin ortak semptomu
10:57 Dizilerde umduğunu bulamadı! Elçin Sangu tiyatroya yöneldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 11:52:54. #1.12#
SON DAKİKA: Akfen GYO'nun toplam portföy değeri 5 milyar TL'yi aştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement