Akfen GYO'nun toplam portföy değeri 5 milyar TL'yi aştı

Akfen Gayrimenkul Ortaklığı'nın (Akfen GYO) Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rusya'da sahibi olduğu 21 otel, 2 öğrenci yurdu ve 1 ofis binasından oluşan portföyün değeri 5 milyar TL'nün üzerine çıktı.

Şirket açıklamasına göre, 2021 yılıyla birlikte birçok tedbir adımını atarak portföyünü zenginleştiren ve sermayesini 7 kat artıran Akfen GYO'nun gelirlerinin artması, portföy varlık değerlerine de olumlu yansıdı.

Akfen GYO, 1 yılda gerçekleştirdiği 4 sermaye artışı ile portföyünü salgının olumsuz etkisini bertaraf edecek şekilde zenginleştirirken, mevcut portföyün kira kontratlarını, gelirlerinde artış sağlayacak şekilde düzenledi. Bu adımlar sonucu Akfen GYO'nun portföyündeki otellerden elde ettiği gelirler salgın öncesi dönemin üzerine çıktı.

Akfen GYO'nun portföyündeki varlıkların gelirlerinin salgın öncesi dönemi de aşması, bu varlıkların değerine yansıdı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rusya'da sahibi olduğu 21 otel, 2 öğrenci yurdu ve 1 ofis binasından oluşan portföyün değeri geçen yıla göre avro bazında yüzde 19, TL bazında ise 2 kata varan artış gösterdi.

Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ tarafından Akfen GYO portföyüne yönelik hazırlanan gayrimenkul değerleme raporlarıyla birlikte Akfen GYO'nun varlıklarının toplam değeri 5 milyar TL'yi geçti.