Üye Girişi
Akik taşından Türkiye'de ilk kez kolonya üretildi - Son Dakika

Akik taşından Türkiye'de ilk kez kolonya üretildi

13.11.2021 15:12
Akik taşından Türkiye'de ilk kez kolonya üretildi

Mardin'de farklı bir kolonya üretmek isteyen kimya mühendisi Hamdullah Adsoy, Türkiye'de ilk kez akik taşından kolonya üretti.

Mardin'de farklı bir kolonya üretmek isteyen kimya mühendisi Hamdullah Adsoy, Türkiye'de ilk kez akik taşından kolonya üretti.

Mardin'deki kolonya kültürünü yeniden yaşatmak adına kimya mühendisi Hamdullah Adsoy Dr. Mars kolonyaları markasıyla Mardin'in çeşitli meyvelerinden kolonyalar üretmişti. Kısa sürede beğenilen kolonyaları ile değer kazanan Dr. Mars markası ile akik taşından kolonya üretildi. Türkiye'de ilk kez taştan kolonya üretmiş olan Dr. Mars kolonyaların da ise akik taşı kolonyası müşteriler tarafından huzur verici kokusuyla ilgi görmeye başladı.

2013 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra bu işe girdiğini bildiren Dr. Mars Kolonyaları sahibi Kimya Mühendisi Hamdullah Adsoy, "İlk kurduğumuz zaman daha KOSGEB girişimcilik desteği ile başladık. Küçük bir yerde pedalla çalışan makinemiz vardı. Klasik kolonyalar yapıyorduk. Limon, tütün öyle herkesin bildiği standart kolonya yapıyorduk. Sonra biraz daha işin içine girdiğimiz zaman ve farklı bir şeyler deneyelim öyle farkındalık kazanalım dedik. Hem Mardin'de de öyle bir gelenek olmuş ki kolonya ön plana çıkmış yani neredeyse bütün kapılar da herkes kolonya ikram eder. Herkes böyle bir bayram havası yaşatır Mardin'de. Biz o havadan esinlenerek hem Mardin'e yakışan hem de böyle farkındalık yaratabilecek bir kolonya yapalım dedik" dedi.

Adsoy, "Bunun yaklaşık 1 yıla yakın deneme süreci oldu. Akik taşının rengini suya verene kadar, akik taşının mineral kokusunu o suya verene kadar tabi bu çalışmalarda bezdiğimiz noktaları oldu, bırakacağımız noktalar oldu pes etmedik. Çok şükür öyle bir kolonyada elde ettik. Hem rengini hem taş minerali kokusunu akik taşından alan bir kolonya yaptık. Kokusu kendine has bir kokudur. Çünkü parfüm ön planda değil taşın minerali kokusu kendine has bir kokudur. Parfüm ön planda değil minerali taşı minerali de taşın özelliği ön plandadır. Umarım insanlar da beğenir" diye konuştu.

Şu an güzel tepkiler aldıklarını bildiren Adsoy, "Koku da güzel, görselde güzel. Çünkü biz kolonyanın özütünün içine de koyuyoruz bu taşları. Biz patlayana kadar işlemler geçirdiğimiz zaman kullandığımız bu taşları da kokusunu ve rengini aldığımız taşları da kolonya şişesinin içine sığdırıyoruz. Çünkü taşın ve inancın kardeşi olan Mardin'de yakışıyor yani kolonyanın içinde bir taş gördüğümüz zaman görsel olarak da güzel oluyor. İnsanlara bunu önerdiğimiz zaman işte akik taşı kolonyamız var dediğimizde nasıl bir kolonyadır diye soruyorlar" şeklinde konuştu. - MARDİN

Akik taşından Türkiye'de ilk kez kolonya üretildi
Akik taşından Türkiye'de ilk kez kolonya üretildi
Akik taşından Türkiye'de ilk kez kolonya üretildi
Akik taşından Türkiye'de ilk kez kolonya üretildi
Akik taşından Türkiye'de ilk kez kolonya üretildi
Akik taşından Türkiye'de ilk kez kolonya üretildi

Girişimcilik, Türkiye, Mardin, Mars, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akik taşından Türkiye'de ilk kez kolonya üretildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çilem Doğan'ın davasındaki kararı eleştiren avukat Leyla Süren, kadınların en büyük korkusuna dikkat çekti 15:54 Çilem Doğan'ın davasındaki kararı eleştiren avukat Leyla Süren, kadınların en büyük korkusuna dikkat çekti Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş 15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş 15:10 Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş
Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem 14:59 Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü 14:51 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın nişanlısı, öfkesini sosyal medyadan haykırdı: Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz 14:38 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın nişanlısı, öfkesini sosyal medyadan haykırdı: Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz
Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin 14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı 13:11 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir         
16:00
Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna dahil edildi Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna dahil edildi         
15:22
Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi         
15:17
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti         
14:53
Otogarda tatil yoğunluğu! Veliler ve öğrenciler İstanbul dışına akın ediyor Otogarda tatil yoğunluğu! Veliler ve öğrenciler İstanbul dışına akın ediyor         
14:41
Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak         
14:15
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım         
14:03
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı         
12:05
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu         
09:59
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 16:19:06. #1.12#
SON DAKİKA: Akik taşından Türkiye'de ilk kez kolonya üretildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement