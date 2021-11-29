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Akkuyu NGS'nin 4 güç ünitesinde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Akkuyu NGS'nin 4 güç ünitesinde çalışmalar devam ediyor

29.11.2021 16:20
Akkuyu NGS'nin 4 güç ünitesinde çalışmalar devam ediyor

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, 4 nükleer güç ünitesinde çalışmaların aynı anda devam ettiğini, Mersin'in 2 yıl sonra Türkiye'nin "enerji cenneti" haline geleceğini belirtti.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, 4 nükleer güç ünitesinde çalışmaların aynı anda devam ettiğini, Mersin'in 2 yıl sonra Türkiye'nin "enerji cenneti" haline geleceğini belirtti.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) son gelişmelerin ve proje detaylarının anlatılması için internet üzerinden "Açık Kapı Günü" etkinliği düzenlendi.

Zoteeva, çevrim içi düzenlenen yayına sahadan gönderdiği mesajında, Türkiye'deki ilk nükleer güç santralinin inşaatını merak eden herkese sahanın kapılarının açmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

İnşaat sahasındaki çalışmalara değinen Zoteeva, "Şu an bu sahada 13 bin kişi çalışıyor. İşler ve hayat tüm hızıyla devam ediyor. Faal çalışmalarla geçen her gün Türkiye'yi tarihi bir noktaya daha da yakınlaştırıyor. Bu tarihi nokta da birinci ünitenin devreye alınacağı 2023 tarihi. Biz şu an 4 nükleer güç ünitesinde çalışmaları paralel olarak yürütüyoruz. Bu da bir nükleer santral inşaatı açısından benzeri olmayan bir örnek. Güven ve gurur ile belirtmek isterim ki bizim nükleer santralimiz, dünyada nükleer sektördeki inşaat sahalarının en büyüğüdür." ifadelerini kullandı.

Genç nesillere uzun yıllar devam edecek güvenilir bir enerji kaynağı sağlamak için çalıştıklarını belirten Zoteeva, şunları kaydetti:

"Şu an burası tozlu ve biraz gürültülü ama bunlar herhangi bir büyük tesis inşaatında görebileceğiniz geçici sıkıntılardır. Çok yakında hatta 2 yıl sonra burası artık bir 'enerji cenneti' haline gelecek ve Mersin, Türkiye'nin gururu olacak, çünkü Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali burada işletiliyor olacak. Nükleer santralimiz sağlam, güvenli, modern bir tesistir. Buna şaşırmamak gerek çünkü tesisin inşaatı, bu tür santrallerin kurulumu konusunda 75 yıllık deneyime sahip Rus nükleer uzmanları ile misafirperver, profesyonel ve yetenekli Türk inşaatçılarının ortak çabaları ile yürütülmektedir. Burada çalışmakta olan inşaat işçilerinin yüzde 80'inden fazlası Türkiye vatandaşıdır."

Zoteeva, birçok ülkenin, nükleer enerjinin en güvenli ve yeşil enerji üretim tipi olduğunun farkına vardığını ifade etti.

Yayına katılan Akkuyu Nükleer AŞ Yapı ve Üretim Organizasyon Direktörü Denis Sezemin de Akkuyu NGS'nin, Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Şimdi özellikle 1. ünite aktif olarak inşa ediliyor. Nükleer reaktör basınç kabı da dahil olmak üzere teknolojik ekipmanın bazı ana bileşenleri kurulmuş durumda. Şu an güç ünitesinin reaktör bölümünde duvarlar ve zeminler inşa ediliyor. Buhar üreteçlerini kurma hazırlıklarımızı yapıyoruz. 2. ve 3. güç ünitelerinin inşaatı planlanan şekilde ilerliyor. 3. ünitenin inşaatı bu yıl 10 Mart'ta başladı, burada da gözle görülür bir ilerleme var. Reaktör bölümü ve türbin binasının temel plakalarının betonlanması tamamlandı ve ünite binalarının duvarları inşa ediliyor. 4. ünitede, reaktör binası için hafriyat çalışmaları devam etmekte olup, türbin binası ve diğer tesislerin temelleri hazırlanmaktadır."

Konuşmasının ardından Sezemin, etkinliğe internet üzerinden ve Gülnar, Silifke ile Erdemli kültür merkezlerinden yapılan bağlantıyla katılanların sorularını yanıtladı.

Bir katılımcının, elektrik üretiminin ne zaman başlayacağıyla ilgili sorusu üzerine Sezemin, "Biz, şu an projemizin dayanağı olan hükümetler arası anlaşmalara göre hareket ediyoruz. Anlaşmaya göre bir ünite, gerekli tüm izinler ve inşaat lisansları alındıktan 7 yıl sonra faaliyete geçmelidir. Anlaşmaya göre süre 2025'te dolacak fakat Türkiye için 2023'ün ne kadar önemli bir tarih olduğunun bilincindeyiz. Dolayısıyla 2023 yılında birinci ünitenin inşaatını tamamlamak istiyoruz." dedi.

Sezemin, sahadaki inşaat ve montaj çalışmalarının sürekli olarak denetlendiğini de kaydetti.

Etkinlik kapsamında yapılan "sanal tur"da da Akkuyu Nükleer AŞ'de çalışan mühendisler Özlem Arslan ve Ahmet Yasin Öner, inşaat sahasındaki alanları gezdirerek, bilgiler verdi.

Proje çerçevesinde nükleer enerji alanında eğitim alan Türk öğrencilerle de video konferans görüşmesi yapıldı.

Akkuyu NGS'nin 4 güç ünitesinde çalışmalar devam ediyor
Akkuyu NGS'nin 4 güç ünitesinde çalışmalar devam ediyor
Akkuyu NGS'nin 4 güç ünitesinde çalışmalar devam ediyor
Akkuyu NGS'nin 4 güç ünitesinde çalışmalar devam ediyor
Akkuyu NGS'nin 4 güç ünitesinde çalışmalar devam ediyor

Nükleer Güç, Türkiye, Nükleer, Akkuyu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS'nin 4 güç ünitesinde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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