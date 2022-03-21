Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde ana montaj işlemine başlandı - Son Dakika
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Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde ana montaj işlemine başlandı

21.03.2022 11:17

Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde ana montaj işlemine başlandıMERSİN – Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde, 2022 yılının en önemli aşaması olan reaktör binasının ana sirkülasyon boru hattı kaynak çalışmalarına başlandı.

Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde ana montaj işlemine başlandı

MERSİN – Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde, 2022 yılının en önemli aşaması olan reaktör binasının ana sirkülasyon boru hattı kaynak çalışmalarına başlandı. ASBH, ünitenin ana ekipmanları olan reaktör, buhar jeneratörleri ve ana sirkülasyon pompalarını birbirine bağlayarak NGS'nin birinci çevrimini oluşturuyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, konuya ilişkin açıklamasında, "Ana sirkülasyon boru hattındaki kaynak işlemi, bir güç ünitesinin yapımındaki kilit aşamalardan biri. Bir nükleer güç santralinin reaktörü insan kalbine benzetilirse ana sirkülasyon boru hattı bu kalpten çıkan aort ana damarıdır. Nükleer santralin çalışması sırasında, içinde bulunan su sürekli olarak 330 derece sıcaklıkta dolaşır. Bu tür yüklere sadece 70 milimetre kalınlığına sahip özel borular dayanabilir. Bu nedenle boru hattının kaynağı, en sıkı denetimlere tabi olan karmaşık ve yüksek teknoloji gerektiren bir işlemdir. Kaynak işleminin tamamlanması, borulardan açık reaktöre geçiş için başlangıç noktası olacak. Bu aşamada, boru hatlarının geçiş kabiliyetini kontrol edeceğiz, kurulum sonrası temizliklerini yapacağız ve ekipmanın faaliyete geçme aşaması için hazır olduğundan emin olacağız" dedi.

Ana sirkülasyon boru hattının montajı, sadece boruların montajını ve kaynağını değil, aynı zamanda bağlantıların yüksek sıcaklıkta işlenmesini de içeriyor. Ardından boru hattının içinden bu kısma özel bir yüzey kaplaması uygulanıyor. Bu uygulama, boru hattının oksitlenmesini önlemesinin yanı sıra kaynak bağlantılarının gücünü artırıp boru hattının ömrünün de en az 60 yıl olmasını sağlıyor. Kurulum işlemi sırasında, uzmanlar 28 boru hattının bağlantısını kaynaklayıp, yaklaşık 260 tonluk boru ve metal yapıyı monte ediyor. Bunun yanında kaynak bağlantılarının kalite kontrolü de sağlanıyor.

Akkuyu NGS'nin ana yüklenicisi olan TITAN2 IC İÇTAŞ A.Ş. ortak girişiminin program direktörü Aleksey Mezhiritsky, kaynak işlerinin kalitesinin kapsamlı şekilde kontrol edilmesine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"ASBH kaynak bağlantılarına çok sıkı denetim uygulanır ve bunların uygulanması maksimum güvenlik seviyesinde yapılır. Kaynak kalite kontrolü birkaç aşamada gerçekleşir ve kabul edilen norm ve standartlara göre bağımsız kontrol yöntemlerini içerir. Kalite kontrol hizmeti, parçaların belirlenen standartları karşıladığından emin olmak için hazırlanan her bir parçanın kabulünü gerçekleştirir. Kaynak işlemi sırasında uzmanlar, görsel, ölçüm, radyografik, geçirmezlik ve ultrasonik olmak üzere tüm işlemlerin adım adım kontrolünü yapar. Kalite kontrol personeli, en yüksek nitelik taleplerini karşılamalıdır. Sıkı sertifikasyon testlerini geçtikten sonra sadece profesyonellerin bu tür işleri yapmasına izin verilir."

Uzunluğu 160 metre olan ve özel çelikten imal edilen ASBH borusunun kalınlığı 7 santimetreyi buluyor. NGS'nin çalışması sırasında, 160 atmosfer basınçla 330 santigrat dereceye kadar soğutma sıvısı ASBH'de dolaşabiliyor. Reaktörde üretilen termal enerji, buhar jeneratörünün ısı değişim boruları vasıtasıyla birinci çevrimden ikinciye aktarılıyor ve doymuş buhar burada elde ediliyor. Doymuş buhar, buhar boru hattına girerek elektrik üreten jeneratörü harekete geçiriyor.

Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde ana montaj işlemine başlandı
Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde ana montaj işlemine başlandı
Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde ana montaj işlemine başlandı
Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde ana montaj işlemine başlandı
Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde ana montaj işlemine başlandı
Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde ana montaj işlemine başlandı
Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde ana montaj işlemine başlandı
Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde ana montaj işlemine başlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde ana montaj işlemine başlandı - Son Dakika


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