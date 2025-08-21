AKLease, 2025 Stevie Awards\'ta İki Altın Ödül Kazandı

AKLease, 2025 Stevie Awards'ta iki farklı kategoride Altın ödül kazandı.

Finansal kiralama sektörünün önde gelen firmalarından AKLease, iş dünyasının saygın global ödül platformlarından Stevie Awards'ta iki Altın ödüle layık görüldü.

Büyük İşverenler Ödülleri'nde İnsan Kaynakları Yönetimi'nde Altın Stevie

AKLease, 2025 Stevie Great Employers Awards kapsamında "İnsan Kaynakları Yönetiminde Başarı" (Achievement in Human Resources Administration) kategorisinde Altın ödüle layık görüldü.

Uluslararası İş Ödülleri'nde yılın sürdürülebilirlik ürünü ödülü

Şirket, 2025 Stevie International Business Awards kapsamında Orta Doğu ve Afrika bölgesinde "Yılın Sürdürülebilirlik Ürünü" (Sustainability Product of the Year - in the Middle East and Africa) kategorisinde Altın ödülün sahibi oldu. Şirketin sürdürülebilirlik vizyonunun önemli bir adımı olarak geliştirilen ECOLease, yenilenebilir enerji, atık yönetimi, enerji ve hammadde verimliliği, su verimliliği gibi alanlarda yapılan yeşil yatırımlara sunduğu çözümlerle sürdürülebilirliğin finansal sektör içindeki stratejik konumunu güçlendiren örneklerden biri olarak değerlendirildi.

"Değer oluştururken çevreye ve insana öncelik veriyoruz"

Kazanılan ödüllere ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKLease Genel Müdürü Eser Okyay, şu açıklamalarda bulundu: "Bu yıl Stevie platformundan iki farklı kategoride Altın ödülle dönmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bir yandan sürdürülebilir finansal ürünlerimizle çevresel fayda sağlarken, diğer yandan güçlü insan kaynakları yapımızla çalışan bağlılığını ve kurumsal verimliliği birlikte inşa ediyoruz. Bu ödüller, AKLease'in iş dünyasında finansal başarılarıyla olduğu gibi insan ve çevre odaklı değerleriyle de fark oluşturduğunu gösteriyor. Elde ettiğimiz sonuçlar, tüm ekip arkadaşlarımızın ortak emeğinin ve geleceğe dönük çalışma azmimizin bir göstergesidir. Hep birlikte daha iyisini başarmak için çalışmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL